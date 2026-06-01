Lidia González 01 JUN 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ comparte el diagnóstico de su hija Cala y cuenta cómo lo están tratando

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Patri Pérez se sienta frente a las cámaras de mtmad para compartir el diagnóstico de su pequeña, algo que ha estado callándose durante varios meses. Después de anunciar que amplía la familia, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta que su hija Cala tiene un hemangioma. La influencer ha contado todos los detalles sobre esta situación y explica el tratamiento que está siguiendo. Además, cuenta cómo ha sido todo este proceso y cómo lo han pasado tanto ella como Lester Duque. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado sobre esta situación, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

“Nunca he hablado de este tema”, comienza explicando la creadora de contenido. La catalana cuenta que su hija nació “con una pequeña mancha” en el cuerpo que les llamó la atención. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que ha reaccionado a la propuesta de matrimonio de Lester Duque, habla sobre cómo comenzó a variar esta mancha hasta que acudieron al pediatra para descubrir de qué se trataba.

Aunque, al principio, no sabían decirle de qué se trataba, la creadora de contenido cuenta cómo descubrieron el diagnóstico. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ explica en qué consiste el hemangioma que tiene Cala y los pasos que han dado desde entonces. La influencer se sincera sobre cómo ha vivido esta situación y cómo lo ha manejado junto a Lester Duque. Además, la catalana acude a una nueva revisión para conocer el estado actual de su mancha en el brazo y se sincera. ¡Dale al play y descubre lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!