Lorena Romera 16 JUN 2026 - 14:56h.

La exconcursante de 'Supervivientes' debe acudir a urgencias tras los resultados de sus pruebas sobre su embarazo ectópico

Marta Peñate sufre un alarmante episodio tras anunciar su embarazo ectópico: "Noté como me desangraba"

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Marta Peñate está reviviendo uno de los momentos más complicados que ha vivido desde que inició su proceso de fertilidad: un embarazo ectópico. Tras conocer que este último embrión disponible se ha vuelto a implantar fuera del útero, la influencer y colaboradora de televisión ha recibido malas noticias tras las últimas pruebas a las que se ha sometido con su clínica de fertilidad, desde donde le han alertado que tiene que ir a urgencias cuanto antes.

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A través de sus redes sociales, la que fuera concursante de 'Supervivientes' y ganadora de 'Supervivientes All Stars' ha revelado la llamada de última hora que ha recibido por parte de los médicos que siguen de cerca su caso. Una noticia que llega poco después de sufrir un alarmante episodio de salud tras sufrir un sangrado que la llevó directa al hospital.

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"Llega a un punto en el que me tienen que pinchar ya para expulsar el embrión", explica a sus seguidores. A pesar de la delicada situación, la pareja de Tony Spina ha decidido cumplir con un compromiso laboral que ya tenía agendado antes de poner rumbo definitivo al centro médico: "Tengo un evento al que tengo que ir porque ya lo tengo cerrado. Después del evento, iré al hospital a que me pinchen".

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Para colmo, estas malas noticias sobre su embarazo podrían poner en jaque sus vacaciones. Y es que Marta Peñate tenía programado un viaje este próximo lunes a la Costa Amalfitana, en Italia, una escapada muy deseada y que ahora podría verse obligada a cancelar. "Me han dicho que a lo mejor no me puedo ir porque tienen que hacerme un seguimiento", ha comentado. Pero la colaboradora está valorando ir al médico allí antes que "perder todo lo que ha invertido", ya que es un destino "carísimo".