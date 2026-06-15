Lorena Romera 15 JUN 2026 - 13:42h.

La exconcursante de 'Supervivientes' anuncia en un precioso el vídeo el sexo del bebé que está gestando

Primeras imágenes de Mahi Masegosa tras anunciar su embarazo junto a su pareja, Rafa Moya

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Mahi Masegosa y Rafa Moya van a convertirse en padres tras ocho años de relación y después de haber superado una importante crisis sentimental. La que fuera concursante de 'Supervivientes' ha compartido a través de su perfil de Instagram un precioso vídeo con el que desvela el sexo del bebé que están esperando. Un momento cargado de emoción en el que hacen partícipes a su comunidad del momento exacto en el que descubren si la criatura que está en camino es un niño o una niña.

La pareja ha elegido un idílico paisaje costero como telón de fondo. Eso sí, antes de dar paso a la revelación han protagonizado un divertido debate sobre lo que intuían que iba a ocurrir. Mientras Mahi apostaba que "antes que creía que era niña" y ahora se inclinaba más por un varón, "por el calendario chino", Rafa siempre ha apostado por un niño. "Creo que en una ecografía le vi los huevis", comenta entre risas antes de dar paso al gran anuncio.

"Yo pienso que es un niño, es que además me gustaría que fuese un niño... Pero me da igual", ha señalado la creadora de contenido. A su chico, en cambio, le gustaría que fuese "una niña de papá". En lo que ambos sí coincidían es que le van a "querer igualmente". Tras las divertidas apuestas y alguna que otra interrupción técnica para ajustar el plano de la cámara, ha llegado el momento de la verdad. Con el mar de fondo y una amiga de la pareja como ayudante de excepción -que ha sido quien les ha llevado el plato con la pintura con la tinta del color, rosa para la niña y azul para el niño- la pareja ha descubierto el sexo de su bebé.

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Tras una cuenta atrás de lo más ilusionante y hechos un manojo de nervios, Mahi y Rafa frotaron sus manos manchadas en sus respectivas camisetas blancas para descubrir que ¡están esperando una niña! Un estallido de color rosa fucsia tiñó sus manos y sus antes impolutas prendas, desatando la locura de los futuros papás. Un instante de lo más emotivo que terminó con una Mahi Masegosa entre lágrimas. El momento culminó con la pareja fundiéndose en abrazos, besos cargados de complicidad y risas nerviosas, mientras Rafa asimilaba, con una sonrisa de oreja a oreja, que finalmente se cumplirá su deseo de tener una niña.

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Historia de amor de Mahi Masegosa y Rafa Moya

La llegada de esta pequeña se convierte en el broche de oro perfecto para su historia de amor. Y es que cabe recordar que la pareja sufrió un bache sentimental hace un año que les llevó a anunciar su ruptura; sin embargo, tras apostar por su relación, Mahi Masegosa y Rafa Moya se reconciliaron. Ahora, la exconcursante de 'Supervivientes' y el creador de contenido han demostrado estar en su mejor momento, listos para emprender la mayor y más emocionante aventura de sus vidas: convertirse en padres.