Lorena Romera 16 JUN 2026 - 13:08h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha acudido de urgencia del hospital por un sangrado en la semana 17 de embarazo

Mahi Masegosa y Rafa Moya desvelan el sexo del bebé que están esperando

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La felicidad de Mahi Masegosa y su marido, Rafa Moya, se ha visto empañada por un susto de salud. Poco después de compartir con sus seguidores el sexo del bebé que esperan, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha tenido que hacer frente a un complicado bache de salud que, embarazada de 17 semanas, la ha llevado directa a las urgencias del hospital.

La granadina ha querido tranquilizar a su comunidad tras unas horas de máxima angustia. A través de sus stories de Instagram, la influencer ha relatado el "susto horroroso" que ha vivido durante la noche cuando comenzó a sangrar, un síntoma que, lógicamente, hizo saltar sus alarmas.

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Con la naturalidad y el humor que tanto la caracterizan, pero sin ocultar la gravedad del momento, la creadora de contenido ha explicado lo sucedido: "Anoche empecé a sangrar por abajo y nos llevamos un susto horroroso... No sangraba mucho, pero sangraba".

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Con miedo de que algo pudiera ir mal, la pareja no se lo pensó dos veces: "Nos fuimos corriendo al hospital. A urgencias". Al tratarse de una mujer embarazada en el segundo trimestre, los sanitarios activaron enseguida el protocolo médico: "Me metieron corriendo porque, claro, gestante de 17 semanas, para dentro".

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Por suerte, todo ha quedado en un tremendo susto y tanto Mahi como el bebé se encuentran perfectamente. "Me miraron y todo estaba bien y normal. Lo que me pasó fue normal porque al parecer pues todavía el tamaño del útero es pequeño, la placenta está baja...", ha aclarado la diseñadora, compartiendo su diagnóstico médico.

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Para garantizar que el embarazo siga su curso con total seguridad, los médicos le han pautado reposo absoluto durante los próximos días y medicación específica: "Me han mandado reposo y unos óvulos para que me los meta. Me han dicho que es algo normal", ha asegurado, mucho más aliviada. Especialmente porque ya no hay sangrado.

Eso sí, la que fuera concursante de 'Supervivientes' está experimentando otra serie de síntomas que la tienen alerta. "Ahora he amanecido con este orzuelo. Estoy bien, no os preocupéis. Pero creo que me han echado mal de ojo. También tengo alergia", ha comentado entre risas. De hecho, la de Granada ha bromeado con la idea de buscar una solución esotérica para esta racha de contratiempos: "Voy a buscar a alguien para que me rece. Además, es que me veo yo la cara mal".