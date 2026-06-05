Lorena Romera 05 JUN 2026 - 12:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha anunciado que está esperando su primer hijo junto a su pareja tras casi ocho años juntos

Mahi Masegosa y Rafa Moya rompieron hace un año, pero decidieron darse una segunda oportunidad

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Mahi Masegosa ha anunciado de la forma más original que está embarazada. La que fuera concursante de 'Supervivientes' espera su primer hijo junto a su pareja, Rafa Moya. Después del gran anuncio, la diseñadora e influencer está compartiendo en redes las primeras imágenes luciendo incipiente barriguita, haciendo partícipes a sus seguidores de este momento de plena felicidad.

El anuncio de la llegada de su primer hijo no ha podido ser más significativo, ya que coincidió con la celebración de su 36º cumpleaños. Ella misma definía este momento como "el regalo más importante" de toda su vida, compartiendo su emoción a través de un precioso vídeo donde mostraba orgullosa tanto sus primeras curvas de premamá como la ecografía de su bebé.

Para esta ocasión tan especial, la creadora de contenido lució un look premamá de lo más rompedor: un ajustado vestido palabra de honor en color beige con detalles en plata que marcaba a la perfección su incipiente tripita. Para completar su look, lució su melena rubia suelta con una corona y un maquillaje natural, pero con unos marcados labios rojos.

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Este embarazo llega en un punto de máxima estabilidad para la pareja, aunque el camino hasta aquí no ha estado exento de dificultades. Cabe recordar que, hace justo un año (en mayo de 2025), Mahi y Rafa atravesaron una dolorosa ruptura tras percatarse de que sus caminos se estaban distanciando. En aquel momento, la granadina aclaró que la separación se producía de mutuo acuerdo, con un profundo cariño y sin la existencia de terceras personas.

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Sin embargo, el fuerte vínculo que los une terminó pesando más. Meses después de tomar aquella decisión, la pareja decidió darse una segunda oportunidad para reconducir su historia. Una reconciliación que no solo funcionó, sino que se ha consolidado definitivamente con la futura llegada de este bebé, el cual se convertirá muy pronto en el centro de sus vidas y en el broche de oro para una relación que ha sabido superar todas las adversidades.