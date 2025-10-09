Lorena Romera 09 OCT 2025 - 11:33h.

Bayan Al Masri y Miguel Martínez han anunciado "la noticia más bonita del mundo". La pareja de 'La isla de las tentaciones' ha comunicado que amplían la familia a través de su perfil de Instagram, haciendo partícipes a sus seguidores de la inmensa felicidad que sienten ahora que han dado el paso más importante de su relación, con el que afianzan su noviazgo de cuatro meses.

La que fuera participante de la última edición de 'LIDLT' y tentador de la misma están locamente enamorados. Aunque la influencer no tenía pensado empezar "nada serio" con nadie después de su reciente paso por República Dominicana, tras su ruptura con Eros Vidal y su intenso romance y desengaño con Torres, al final terminaron "fluyendo muy rápido" y no puedo frenar lo que el destino tenía preparado para ella con Miguel Martínez.

"No quiero perder el tiempo con él", aseguraba ya por agosto la creadora de contenido, que explicaba así porque estaban yendo a un ritmo tan frenético. Y es que su relación está siendo de lo más intensa. Tanto, que a los cuatro meses de estar juntos, Bayan Al Masri y el tentador de 'La isla de las tentaciones' han decidido dar el paso más importante de su noviazgo, ampliando juntos su familia.

Una feliz noticia que han compartido a través de su perfil de Instagram, con una foto de lo más especial, en la que presentan a su pequeño. "Aquí tenéis la noticia más bonita que podemos daros hasta el momento, qué felices", ha escrito la de Palma de Mallorca. "Llevamos dos semanas con nuestra cosita y cada día que íbamos a hacer la foto familiar se retrasaba", ha señalado la joven, explicando por qué no ha podido compartir antes este primer posado junto al caniche que les convierte en padres perrunos.

"La noticia más bonita que podemos daros hasta el momento"

"Nuestro pequeñín es macho y se llama Coco", ha contado emocionada la que fuera una de las protagonistas de su edición de 'La isla de las tentaciones', que desde que ha hecho pública la feliz noticia junto a Miguel Martínez no ha dejado de compartir todo tipo de momentos con su pequeño: "Mi bebé es un meme andante", comenta junto a una foto en la que le vemos empapado tras su primera ducha.

Pero las fotos más especiales son en las que aparecen juntos. Imágenes de lo más tiernas que Bayan Al Masri titula como "mi familia", y es que eso es lo que ha creado con el que fuera tentador de 'La isla de las tentaciones' desde que decidieron iniciar su relación sentimental. Y ahora, con la llegada del "nuevo miembro en la familia", esta felicidad y amor se multiplica por mil.