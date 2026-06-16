Pedro Jiménez 16 JUN 2026 - 17:35h.

La expareja del hijo de Isabel Pantoja, tajante en 'El tiempo justo': "Quiere hundirme e ir a por todas"

Kiko Rivera carga contra Irene Rosales tras su anuncio de frutos secos: "La vida que tienes hoy es gracias a haberte comido un 'Kiko'"

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"La vida que tienes hoy es gracias a haberte comido un 'Kiko'", han sido las palabras de Kiko Rivera a través de un comunicado tras el spot publicitario que ha protagonizado Irene Rosales y del que ha sacado pecho este martes en 'El tiempo justo'. Pues bien, precisamente a estas palabras ha respondido Irene Rosales, asegurando que va a defender toda la campaña que ha hecho y no se va a acobardar ante ello a pesar de las contundentes palabras del hijo de Isabel Pantoja.

"Yo me meto en el papel y tengo que defender que es el mejor maíz", ha dicho Irene Rosales, respecto a su campaña publicitaria, que asegura que todo esto ya lo consultó antes de dar el sí con su equipo y sus personas más cercanas. "La vida son dos días. Es una publicidad con humor. Si te lo quieres tomar bien bien y si no, es tu problema", ha indicado la colaboradora de 'El tiempo justo'.

"Yo también quiero hacer mi vida y he partido desde cero. Estoy muy orgullosa del trabajo que he hecho, porque lo he hecho con muchísimo cariño y muy contenta. Voy a seguir toda la campaña defendiendo la publicidad que yo he hecho", destaca una Irene Rosales segura de sus palabras. Además, Irene Rosales ha confesado que se encuentra en "otro momento de su vida": "No me afecta lo que él pueda decir y comentar de mí. Si quisiera entrar en un conflicto de verdad hubiese aceptado las entrevistas, pero lo he rechazado. No estoy tirando por los suelos a nadie".

La reacción de Irene Rosales al comunicado de Kiko Rivera

Tras salir a la luz la campaña publicitaria, Kiko Rivera emitió un durísimo comunicado en redes sociales contra Irene Rosales, algo que según esta "no le molesta nada": "La imagen que él tiene de mí no es para nada la que yo tengo de mí. Si a día de hoy soy una persona conocida es porque he estado con él. Si he sido conocida para lo malo, también lo soy para lo bueno, porque para ser la cornuda de España también me las he comido", ha dicho Irene Rosales, provocando un fuerte aplauso del público.

Las palabras de Irene Rosales no se han acabado aquí: la colaboradora de televisión y una de las personalidades más reconocidas del panorama mediático español ha mirado a cámara y ha pronunciado unas sinceras palabras. "Si me tengo que poner mañana detrás de una barra a poner copas lo haré con todo el orgullo del mundo, porque sirvo para eso y más", ha señalado.

"Puedes tener derecho al pataleo y hacerlo con gracia y no hundiendo a las personas", ha añadido Irene Rosales. "Él está en un momento de su vida en el que no me podrá ni ver. Me ha costado mucho llegar hasta aquí, ahora solo pienso en mí", ha dicho.