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Makoke empleó tres vestidos el día más importante de su vida. Durante su boda con Gonzalo, su pareja, en Ibiza, la televisiva se cambió de vestuario y no paró de disfrutar junto a sus seres queridos.

La estilista Paloma González ha visitado 'El tiempo justo' y no ha dudado en criticar uno de los vestidos que usó la televisiva. "Le trasparenta la piel", dice refiriéndose al que mostró en el programa '¡De viernes!' durante la celebración. A la modista "no le gustan nada" las mangas y dice que, en general, le daría "un cinco raspado" a ese vestuario.

La sincera opinión de Gloria Camila

Gloria Camila, colaboradora del programa de Telecinco, también ha dicho lo que piensa del vestuario de Makoke en su boda. "El de la primera me gusta, es elegante y bonito", asegura como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

"El segundo me deja de gustar porque mucho escote no me suele gustar", analiza. A la hija de 'La Más Grande' tampoco le ha agradado del todo "la abertura" del vestido. "El tercero no lo llegamos a ver", concluye.