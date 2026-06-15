La tía del DJ opina sobre la reconciliación de Rivera con Isabel Pantoja

Kiko Rivera, sobre la reacción de Isa Pi ante la decisión de la herencia de Paquirri: "Ni pincha ni corta, es una cuchara"

'El tiempo justo', en Mediaset Infinity

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Teresa Rivera ha dado a conocer su opinión sobre los movimientos de Kiko Rivera con la herencia de Paquirri. La madre de José Antonio Canales Rivera y tío del DJ se pronuncia después de que Fran Rivera confirmase que su hermano le ha escrito para hacerle entrega de las cabezas de toro que se llevó de Cantora.

Rivera asegura que lamenta que hayan salido de la finca familiar, una decisión que tomó Kiko Rivera sin previo aviso como desveló la periodista Sandra Aladro en 'El tiempo justo'.