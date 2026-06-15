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Mientras Makoke y su novio Gonzalo contraían matrimonio en Ibiza el pasado 12 de junio, José María Almoguera celebraba sus 36 años. El colaborador de 'El tiempo justo' ha desvelado si Alejandra Rubio le ha escrito por su cumpleaños.

"Me ha felicitado Alejandra. Me escribió por What'sApp", asegura como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Al ser preguntado por si se llevó sorpresa por su mensaje, el hijo de Carmen Borrego es claro. "¿Por qué voy a flipar? Es mi prima", dice en el programa de Telecinco.

Almoguera reacciona al despiste de Olmedo en su cumpleaños

"Hubiera flipado si no me hubeira felicitado", apostilla Almoguera. Además, el colaborador ha reaccionado a la 'no felicitación' de Paola Olmedo. A su expareja se le había olvidado escribirle ese día tan especial para él. "No estaba pendiente", lanza la exconcursante de 'Supervivientes'.

El televisivo se pronunciaba sobre sus palabras. "No se ha acordado, no es es que no lo supiera", aclara.