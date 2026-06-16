Pedro Jiménez 16 JUN 2026 - 18:25h.

La modelo responde a las palabras de su expareja en '¡De viernes!': no te lo pierdas

La romántica dedicatoria de Jessica Bueno a su novio desde Japón: “Me enseñó que no hace falta estar alerta”

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Durante las vacaciones de Jessica Bueno en Japón, Jota Peleteiro, la expareja con la que que estuvo casada la modelo durante más de una década y con quien comparte dos hijos en común, habló en '¡De viernes!' sobre esta asegurando que no "quiere perder más el tiempo" hablando de su ruptura y otras palabras a las que ha reaccionado Jessica Bueno en 'El tiempo justo'.

"Por desgracia la vida nos va a unir hasta que mínimo nuestros hijos tengan 18 años. A mí me encantaría también no tener que perder el tiempo con él en muchas cosas. Tiene una actitud que es imposible de razonar", ha subrayado Jessica Bueno.

Y ha continuado así: "Su discurso es responsabilizando a la otra persona siempre. No reconoce sus propios errores, y hasta que él no sea capaz de reconocer las cosas que hace mal en el día a día... con sus parejas, sus hijos, su responsabilidad como padre", asegura Jessica Bueno.

"La vara de medir de la infidelidad para él parecer ser que es... para mí el siemple hecho de que alguien se mensajee con alguien ya es infidelidad, sobre todo cuando tienes en tu casa a otra persona con tu hijo que te está apoyando en todo", confiesa Jessica Bueno.