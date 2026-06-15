Equipo Outdoor 15 JUN 2026 - 19:55h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha vivido un momento único durante su viaje a Japón al cruzarse con una geisha en el histórico barrio de Gion, en Kioto.

La contundente reacción de Jessica Bueno a la ruptura de Jota Peleteiro y Ajla Etemovic: "No me sorprende"

Compartir







Jessica Bueno ha tenido uno de esos momentos que se recuerdan para siempre. La exconcursante de 'Supervivientes' lleva días compartiendo su viaje a Japón en redes, pero entre todos los rincones que ha visitado, hay uno que le ha dejado sin palabras: el encuentro con una geisha.

Gion es el distrito más famoso del mundo por ser el hogar de las geishas: artistas japonesas entrenadas durante años en música, danza y el arte de la conversación, que visten kimonos elaborados y portan sombrillas de seda. Su aprendizaje comienza en la adolescencia y puede durar hasta una década. Mucho más que un símbolo turístico, representan siglos de tradición y son consideradas guardianas de la cultura clásica japonesa.

PUEDE INTERESARTE Jessica Bueno hace realidad el mayor sueño de Jota Peleteiro Jr y comparte un vídeo junto a él

Su número ha caído drásticamente en el último siglo, lo que hace que cruzarse con una en plena calle sea una experiencia cada vez más especial. Pero la sevillana llegó al barrio, junto a sus hijos y a su novio Robert Mendoza, con una esperanza muy concreta: cruzarse con alguna de ellas.

PUEDE INTERESARTE La contundente reacción de Jessica Bueno a la ruptura de Jota Peleteiro y Ajla Etemovic

Y ha ocurrido. "Y de repente ahí estaba ella, silenciosa y diferente", ha escrito en sus stories junto a la imagen de una geisha caminando por una calle de madera tradicional. El encuentro fue tan espontáneo como emocionante: las geishas pueden verse en Gion al caer la tarde camino de sus compromisos, pero cruzarse con una de manera tan inesperada no siempre ocurre. "Nos quedamos pasmados hasta que desapareció de vista", ha añadido.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La colaboradora de televisión lleva días publicando stories que parecen sacadas de una guía de viaje. El barrio de Gion, con sus características fachadas de madera, sus calles estrechas y su ambiente tranquilo, ha resultado ser uno de sus rincones favoritos de Kioto. La geisha que se cruzó con ella vestía un kimono oscuro con detalles rojizos y portaba una sombrilla roja: la imagen perfecta de la tradición japonesa. Un lugar donde el tiempo parece detenerse y donde, si se tiene suerte, se puede vivir un encuentro como el suyo.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La influencer también ha visitado el Gion Kagai Art Museum, el museo dedicado al mundo de las maiko y las geiko, términos con los que se conoce a las aprendices y geishas consagradas del distrito. No es la primera parada especial de este viaje: hace apenas unos días ya sorprendió con un álbum familiar entre manga, gastronomía asiática y bailes kawaii, con sus hijos como protagonistas.

Japón está resultando ser el viaje soñado para Jessica. Cada publicación que comparte desde el país asiático demuestra que esta aventura le está dejando momentos que difícilmente olvidará.