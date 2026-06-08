Natalia Sette 08 JUN 2026 - 13:49h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se abre en canal y le dedica unas bonitas palabras a su chico, Robert Mendoza

Jessica Bueno comparte su romántico álbum de fotos de su primer viaje a Italia con su novio Robert Mendoza

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Jessica Bueno sigue en Japón disfrutando con sus hijos del increíble viaje que ha organizado. Aún así, ni su cabeza ni su corazón olvidan a su novio, Robert Mendoza, que se ha quedado en España. La exconcursante de 'Supervivientes' ha demostrado que la distancia física no es ningún impedimento para tenerlo presente y así se lo ha hecho ver con una romántica dedicatoria.

La primera muestra de amor llegó cuando la exconcursante de ‘GH VIP’ subió una captura de pantalla de una videollamada con una romántica canción . Esta vez, ha sido Robert en lanzarle un mensaje de lo más sentimental. El joven no dudó en utilizar su perfil de Instagram para presumir de lo afortunado que se siente al compartir su vida con la andaluza: “Cómo no voy a ser feliz, si la persona más bonita de este mundo me dice mi amor”.

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Un tierno halago ante el que Jessica cayó rendida por completo. Mostrando su faceta más dulce, Jessica reposteó de inmediato la publicación en sus ‘stories’ y le contestó emocionada: “Ainsssss mi amor, te adoro”. Esto, sin duda, deja claro que la distancia solo incrementa sus ganas de estar juntos.

Sin embargo, el pico del romanticismo llegó poco después, cuando la sevillana decidió ponerse reflexiva y compartir con sus miles de seguidores una profunda y significativa carta de amor hacia su chico. Acompañada de una nueva captura de pantalla en la que se la ve realizando una videollamada con Robert Mendoza, la modelo ha desvelado los verdaderos motivos por los que esta relación ha cambiado por completo su forma de entender las relaciones.

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“Me enamoré de alguien que me enseñó que al amor no hay que temerle, que no hace falta estar alerta y que es un espacio seguro en cualquier lugar del mundo”, ha confesado con total honestidad. Con estas sinceras palabras, la exconcursante de 'Supervivientes' deja entrever que su noviazgo con el empresario le ha devuelto la paz y la estabilidad emocional tras sus pasadas decepciones amorosas.

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Para concluir su emotivo discurso desde el país asiático, Jessica ha querido revelar cuál ha sido el verdadero secreto para que su historia de amor, que comenzó a consolidarse a finales de 2025 tras su ruptura con el cantante Luitingo, funcione a la perfección. “Me enamoré de alguien después de haberme enamorado de mí misma, y creo que esa fue la clave de todo”, ha sentenciado.