Alejandra Rubio habla de su nuevo proyecto profesional tras el éxito de su novela

Natalia Sette 09 JUN 2026 - 16:34h.

La influencer anuncia a través de sus 'stories' en lo que está inmersa tras el éxito de su novela 'Si decido arriesgarme'

El enfado de Mar Flores cuando le preguntan por su ausencia en la firma de libros de Alejandra Rubio

Compartir







Alejandra Rubio se encuentra saboreando la increíble acogida que ha tenido su novela. La hija de Terelu Campos ha cumplido uno de los sueños de su vida: ser escritora. Y no solo eso, la influencer ha llegado incluso a la Feria del Libro de Madrid para firmar su libro, ‘Si decido arriesgarme’ a sus seguidores más fieles. Tras este éxito, la influencer habla de su nuevo proyecto profesional.

Tras desvelarse las excelentes cifras comerciales de su debut literario , la joven ha querido aprovechar este gran momento de su carrera para dar una inesperada sorpresa a su comunidad. Lejos de conformarse con el notable arranque de la historia de amor de Karla y Ulises, la nieta de María Teresa Campos ha demostrado tener una gran disciplina y vocación literaria.

A través de sus ‘stories’ de Instagram, la creadora de contenido ha querido hacer partícipes a sus seguidores de lo que se está cociendo en su faceta profesional alejada de la televisión. “Vienen cosas nuevas”, ha revelado con entusiasmo y misterio a partes iguales. Parece ser que la novia de Carlo Constanzia no tiene entre sus planes regresar como colaboradora de la pequeña pantalla. De momento, está centrando toda su energía en otro proyecto.

PUEDE INTERESARTE Terelu Campos aclara el motivo de su ausencia en la presentación del libro de su hija Alejandra Rubio

Un anuncio que ha acompañado con una fotografía que despeja cualquier tipo de duda. En la imágen se puede ver, en primer plano, la pantalla de su ordenador portátil con un documento de Word abierto de par en par. Analizando al detalle la captura, en la esquina inferior izquierda se aprecian unos datos muy significativos: página 8 de 40 y un total de 13.478 palabras ya redactadas.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Unas cifras que dan a entender, de forma inequívoca, que Alejandra se encuentra inmersa en pleno proceso de escritura de una novela nueva, buscando consolidarse definitivamente como escritora en el sector editorial. De este modo, la hija de Terelu Campos demuestra que la gran acogida del público no ha sido una casualidad y que ha encontrado en la literatura su verdadera pasión, una en la que ya trabaja con toda su energía para ofrecer una nueva historia a todos sus lectores.