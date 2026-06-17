Lorena Romera 17 JUN 2026 - 13:42h.

La modelo afronta con nervios y emoción un importante cambio en su vida familiar

La reacción de Estela Grande al conocerse que Juan Iglesias se marcha del Getafe

Compartir







Estela Grande ha comunicado una noticia de lo más agridulce. Aunque es consciente de que se trata de un motivo bonito, la que fuera concursante de 'GH VIP' reconoce que "también es muy duro", pues conlleva un drástico cambio de vida para ella y su familia. La modelo, a través de un vídeo publicado en YouTube, ha explicado el motivo de este cambio de rumbo que marca un antes y un después y ha aclarado cómo lo están llevando.

Bajo el revelador título de 'Diario de la mudanza más bonita y más dolorosa de mi vida', la creadora de contenido ha anunciado que abandona la casa de Madrid que adquirió a finales de 2023 junto a Juan Iglesias. El motivo es el fichaje de Juan Iglesias por el Sevilla FC, lo que obliga a la familia a trasladar su residencia a la capital andaluza. Visiblemente nerviosa al tener que empaquetar toda una vida en cajas, la influencer ha hecho partícipes a sus seguidores de la montaña rusa de emociones que vive: "Todavía lo digo en alto y no me lo creo".

PUEDE INTERESARTE Estela Grande se sincera sobre el problema de salud que sufre a causa de sus bebés

A pesar del orgullo y la alegría que supone para ella este salto en la carrera de Juan Iglesias, la madrileña reconoce que supone un reto para ella: "Juan va a jugar en el Sevilla, pero nos da muchísima pena. El motivo es muy bonito, pero también muy duro. Dejar Madrid me supone un estrés tremendo. Tengo a mi madre aquí... Bueno, a mi familia, pero especialmente a mi madre, que está siendo nuestro pilar. ¿Cómo me va a ayudar ahora con los niños? En fin, un drama del que mejor no hablamos".

Pero para la influencer, el momento más complicado ha sido ver completamente vacía la casa en la que ha residido los últimos tres años; el hogar que vio nacer a sus dos bebés, Luca y Lía: "Me parte el alma, me da muchísima pena que mis hijos no vayan a recordar que nacieron aquí. Os juro que emocionalmente me está costando... Jamás me imaginé que me iba a ir de esta casa, me parece muy difícil".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Especialmente emotivo ha sido el adiós al dormitorio de los pequeños, un espacio decorado a mano por ella misma y por su padre. "Hicimos la habitación de los niños con tantísimo amor... las molduras, el papel, todo lo pintamos nosotros. Me da una pena dejarlo aquí, pero espero que la familia que venga lo disfrute mucho", ha expresado, desvelando cuál es la intención que tiene para la vivienda que dejan ahora en Madrid vacía. Con los camiones llenos y ya rumbo a Sevilla y con Juan Iglesias esperándola en tierras andaluzas, Estela Grande afronta estos días con el objetivo de cambiar el chip y empezar a ilusionarse con este cambio de rumbo que, seguro, llega cargado de nuevas aventuras.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Dejamos nuestra casa, dejamos muchos recuerdos atrás... Empieza una nueva vida, un nuevo capítulo que voy a intentar disfrutar, porque ahora mismo no lo estoy disfrutando. Pero vamos a por ello, porque yo puedo con todo", termina este vídeo de YouTube, cerrando así una etapa importantísima para ella para recibir con los brazos abiertos todo lo bueno que Sevilla tiene preparado para ellos.