Estela Grande se sincera sobre el problema de salud que sufre a causa de sus bebés

Natalia Sette 28 MAY 2026 - 19:08h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha compartido con sus seguidores el problema que tiene debido a sus mellizos

Estela Grande hace el primer viaje de trabajo sin sus bebés

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Estela Grande continúa completamente volcada en su proceso de postparto tras dar la bienvenida a sus mellizos hace cuatro meses. Después de hablar abiertamente de la diástasis abdominal que sufre y desvelar el secreto de su rápida recuperación física, la exconcursante de ‘GH VIP’ ha vuelto a compartir la cara B de su doble maternidad. La influencer se sincera sobre el problema de salud que sufre a causa de sus bebés.

A través de sus ‘stories’ de Instagram, la creadora de contenido ha querido desvelar la dolencia que le dificulta realizar con normalidad las tareas cotidianas. “Muy fuerte la tendinitis que tengo en la muñeca…”, ha revelado la madrileña con resignación. Tras cuatro meses teniendo que sostener a sus bebés, que cada día están más grandes, Estela ha terminado con su mano completamente vendada con una muñequera ortopédica especial para tratar la inflamación de los tendones.

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Con el humor que la caracteriza, Estela ha querido lanzar una pequeña adivinanza a sus seguidores compartiendo una imagen en la que, además de su mano inmovilizada, se puede ver a sus dos pequeños descansando plácidamente al lado de un muñeco. “Igual los responsables aparecen en esta foto”, ha dejado caer la joven con ironía, añadiendo de inmediato una divertida aclaración: “Pista: no es por culpa del peluche”.

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El motivo de que Estela sufra esta afección, conocida popularmente en el ámbito médico como "la tendinitis de la madre primeriza", se debe al sobreesfuerzo físico que implica sostener, acunar y levantar continuamente el peso de sus dos bebés a lo largo del día. Al tratarse de mellizos, la sobrecarga en las muñecas se duplica a la hora de dar las tomas, cambiar pañales o calmarlos en brazos, lo que acaba provocando una microlesión por movimientos repetitivos en la articulación.

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A pesar de este doloroso bache, la modelo demuestra que afronta lo bueno y lo malo de la maternidad con una sonrisa en la cara. Ahora, lo único que espera es que pueda recuperarse pronto para continuar con su vida con normalidad y poder volver a coger a sus pequeños sin sentir molestias.