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El spot de Irene Rosales sobre frutos secos está dando de qué hablar. La última en pronunciarse ha sido la hermana de Kiko Rivera, Isa Pantoja. La televisiva ha tirado de ironía y humor para pronunciarse sobre el anuncio, en el que Rosales lanza claros dardos a su expareja.

Las declaraciones de Isa Pi

Pantoja no entiende la reacción del DJ a la decisión que ha tomado Rosales. "Con lo chistoso que es, qué raro que se lo haya tomado mal", comparte como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Isa Pi ve "gracioso" el spot de Irene Rosales, pero no opina lo mismo cuando es preguntada por las duras palabras que dijo su hermano sobre la que un día fue su cuñada.

Kiko Rivera aseguró que la madre de sus hijas está donde está "por haberse comido un kiko". "Eso no es muy gracioso", explica la hija de la tonadillera como hemos visto en 'El tiempo justo'.