Equipo Outdoor 14 JUN 2026 - 13:00h.

Marta Peñate anuncia que sufre, por segunda vez, un embarazo ectópico: "Es heavy, voy a tener que volver a pincharme"

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Hace tan solo unos días, Marta Peñate comunicaba a sus seguidores a través de las redes sociales que su embarazo "no estaba evolucionando bien" y que, de hecho, le habían retirado la medicación. En este momento, ya lanzó sus sospechas sobre un posible embarazo ectópico (sería el segundo que padece), y su teoría se ha terminado por confirmar, tal y como ella misma ha declarado en su perfil de Instagram.

A la hora de actualizar la última hora sobre su embarazo tras la última transferencia embrionaria llevada a cabo dentro de su tratamiento de fertilidad, Marta Peñate ha ido informando a sus seguidores acerca de los resultados de las pruebas médicas y de la evolución de los valores hormonales y ha anunciado lo que le han detallado los médicos: sufre un segundo embarazo ectópico.

Marta Peñate confirma que sufre un embarazo ectópico por segunda vez

Un embarazo ectópico ocurre cuando el óvulo fertilizado se implanta y crece fuera de la cavidad principal del útero, generalmente en una de las trompas de Falopio (es primordial que se trate con rapidez). En los próximos días, Marta Peñate deberá someterse a nuevas pruebas de sangre y controles médicos para comprobar la evolución de la hormona del embarazo. También ha indicado las posibles medidas clínicas que podrían aplicarse si los niveles hormonales no descienden en el plazo previsto.

A través de una historia de Instagram, Marta Peñate se ha sincerado con sus seguidores: "Eso quiere decir que si de aquí a cinco o seis días la hormona del embarazo no se baja, pues voy a tener que volver a pincharme para expulsar el embrión". Además, la ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' ha aclarado que "no sabemos dónde tengo el embrión implantado, o sea, no lo han encontrado, me han hecho una ecografía y no lo han visto", lamenta la novia de Tony Spina.

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Marta Peñate, ante su embarazo ectópico: "Esto ya lo he vivido"

Los próximos días son esenciales para ver cómo evoluciona la cosa y Marta Peñate ha confesado cómo se enfrenta a todo esto: "La verdad es que no estoy mal, tampoco estoy bien, y pues siento ser pesada con este tema porque es lo único que estoy colgando últimamente, pero es que entenderme, es que estoy centrada mucho en ese tema". "Es heavy que este sea mi segundo embarazo ectópico. Dentro de lo que cabe estoy bien porque esto ya lo he vivido", termina diciendo", ha añadido a través de un texto.