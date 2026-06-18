La empresaria, con la voz quebrada y entre lágrimas, ha manifestado que lleva tiempo preparándose para distintos escenarios relacionados con la evolución de su hijo

Fabiola Martínez, rota al hablar de los abusos sexuales que sufrió: "Todavía intento entender muchas cosas"

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Fabiola Martínez ha protagonizado una de sus entrevistas más emotivas y sinceras al abrirse en canal sobre la enfermedad de su hijo Kike y los temores que la acompañan desde hace años. La empresaria y colaboradora televisiva se ha mostrado visiblemente emocionada durante su intervención en un podcast, donde ha abordado sin filtros una de las cuestiones más delicadas a las que se enfrenta como madre: el futuro de su hijo cuando ella ya no esté.

Entre lágrimas y con la voz quebrada en varios momentos de la conversación, la exmujer de Bertín Osborne ha confesado en 'Upeka' que lleva tiempo preparándose para distintos escenarios relacionados con la evolución de Kike. A sus 19 años, padece una parálisis cerebral grave con lesiones cerebrales y serios problemas de movilidad provocados por una infección de listeriosis que sufrió Fabiola durante el embarazo.

Una reflexión especialmente dura que la ha llevado a pronunciar una frase que no ha pasado desapercibida: "Creo que él se va a ir antes que yo".

La venezolana ha explicado que, aunque se trata de una posibilidad dolorosa, es una realidad que contempla debido a la difícil situación médica de su hijo y a las incertidumbres que acompañan a las personas con grandes necesidades de apoyo.

"Por la situación de Kike, yo creo que él se va a ir antes que yo. Entonces a veces me visualizo sin él. Todo el mundo me dice 'no te tortures', pero yo creo que en el fondo me voy como preparando", ha confesado.

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Sin embargo, también ha reconocido que ha tenido que afrontar el escenario contrario y pensar qué ocurriría si fuera ella quien faltara primero.

Durante la entrevista, Fabiola ha revelado que ya está dejando organizadas numerosas cuestiones relacionadas con el futuro de Kike para garantizar que siempre esté protegido y atendido.

"Yo he dejado organizadas muchas cosas y entiendo que su amor y su bondad va a hacer que la gente que esté a su alrededor lo vean como lo veo yo, que es puro amor. Y, si no va a ser así, la batalla va a ser mía", ha trasladado.

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En este sentido, la empresaria ha explicado que ha ido tomando decisiones y dejando instrucciones claras para que los cuidados de su hijo puedan mantenerse en las mejores condiciones posibles si algún día ella no pudiera hacerse cargo de él.

En varios momentos, Martínez ha tenido que detenerse para recomponerse mientras hablaba de una preocupación que forma parte de su día a día desde hace años. Porque, más allá de los problemas médicos, existe una inquietud permanente que comparten muchas familias con hijos dependientes: quién velará por ellos cuando sus padres ya no estén.

"No se ha hablado del síndrome del cuidador: cuando dejas de cuidar, sientes que no tienes una razón de ser. Te sientes vacío, pasa también con enfermedades; no hace falta tener un hijo con discapacidad, que eso lo llevas como de serie, pero te pasa cuando cuidas a una persona con una enfermedad terminal y se va", ha subrayado.

Asimismo, ha sentenciado: "Yo soy su tutora legal, el apoyo para tomar decisiones por él porque mi hijo no tiene posibilidad, aunque hay herramientas, y he sido muy respetuosa con él, dándole esa dignidad, pero fue muy duro. Kike es como un bebé intelectualmente. En su caso, no hay lenguaje verbal prácticamente, pero él lee antes una mirada o un gesto que nada".