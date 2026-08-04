Karol G ha presentado en su concierto de Washington un adelanto de su nuevo disco ‘No me arrepiento de sentir tanto’
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WashingtonKarol G publicará su nuevo álbum este 7 de agosto. La cantante colombiana anunció por sorpresa el pasado miércoles 29 de julio en un concierto en Toronto (Canadá) que su nuevo álbum, ‘No me arrepiento de sentir tanto’, se publicará el próximo viernes 7 de agosto, apenas un año después del homenaje a sus raíces latinas que hizo en ‘Tropicoqueta’.
Poco se sabe de este disco, excepto que promete una vuelta al estilo urbano que le ha hecho famosa, como muestra el tema ‘Matadora’, que estrenó en Chicago, en el primer concierto de su gira ‘Viajando por el mundo. Tropitour’.
Críticas a Karol G por su nuevo single
Viendo la buena acogida que ha tenido este tema, Karol G ha querido repetir técnica y ha presentado una nueva canción a todos sus seguidores. Un tema que, como no podía ser de otra manera, no ha estado exento de polémica.
En su último concierto en Washington DC, Karol G ha conmovido a todos los asistentes presentando su tema 'Ya lo superé', una canción que parece estar dedicada a su exnovio Feid y que ha provocado un aluvión de críticas entre muchos usuarios al considerar que es un plagio de 'Cuando hables con él' de Aitana.
Con una puesta en escena repleta de luces azules y con una sudadera con capucha puesta, la cantante cantaba este nuevo tema con el que repasaba su paso y cómo afrontó una de sus rupturas.
El nuevo disco de Karol G
Tras estos dos adelantos, sus fans y seguidores más fieles calientan motores para poder disfrutar de su próximo álbum, que se llamará ‘No me arrepiento de sentir tanto’ y saldrá a la venta el próximo 7 de agosto, poco más de un año después de su anterior trabajo, ‘Tropicoqueta’.
"El próximo 7 de agosto sale mi nuevo disco, un disco que no veo la hora de cantar con todos ustedes, se llama ‘No me arrepiento de sentir tanto'", anunció la cantante colombiana durante el tercer concierto de su gira ‘Viajando por el mundo. Tropitour’, celebrado anoche en la ciudad canadiense de Toronto.
La Bichota ya presentó un nuevo tema, ‘Matadora’, en el inicio de este tour, el viernes 24 de julio en Chicago, lo que apuntaba a la posibilidad de un nuevo álbum, que será su sexto disco de estudio.
"Tengo un anuncio para darles, Toronto. Llevo un par de meses trabajando en un proyecto, llevo un par de meses encerrada haciendo música nueva, llevo un par de meses un poco de este color que tenemos en este momento en el escenario (azul), llevo un par de meses preparando un segmento que entrará a ser parte de este tour", dijo la cantante antes de anunciar el disco, como recoge un vídeo colgado en sus redes sociales.
Adiós a su era 'Tropicoqueta'
Un disco que llega en la gira de presentación de su anterior álbum, ‘Tropicoqueta’, un homenaje a las raíces latinas en el que mezcla merengue, bachata, mambo o mariachi y que cuenta con colaboraciones como las de Greeicy, Manu Chao o Marco Antonio Solís.
‘Tropicoqueta’ se lanzó el 20 de junio de 2025 y este 24 de julio comenzó una gira que, a día de hoy, incluye 64 conciertos por 20 países, según los datos de su web oficial.
Su Tropitour
‘Viajando por el mundo. Tropitour’ pasará por países como Colombia, España, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Perú, Chile, República Dominicana o Costa Rica, pero entre las citas confirmadas no hay ninguna en su Medellín natal.
El tour finalizará exactamente un año después de su inicio, el 24 de julio de 2027, en el estadio San Siro de Milán (Italia) y las ciudades que cuentan con más paradas son Santiago de Chile y Madrid, ambas con cuatro.
"Empezamos el tour y yo no puedo estar más feliz, emocionada, agradecida y aún entendiendo todo lo que está por venir !!! Los outfits, los letreros, la energia, CHICAGO WOW , 2 NOCHES PARA NO OLVIDAR !!!! La última foto es un poco como me siento al respecto ya quiero verlos a todos!!! VAMOS !!!!!!!!!!!!!!!!!!", fue el mensaje de Karol G en su Instagram horas antes del inicio de la gira.
Y agregó: "A este disco le debo TODO y le entregaré TODO!!!Viajar por el mundo me hizo valorar cada vez más de dónde vengo y este disco me permitió compartirlo con el mundo. Feliz aniversario TROPICOQUETA Y feliz aniversario a todos los que entendieron su magia y vibran con él».