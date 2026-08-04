La noticia ha conmocionado a los seguidores de la franquicia apenas unos días después del estreno de la nueva película de 'Spider-Man'

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El universo de Marvel está de luto. La actriz filipino-estadounidense Mary Rivera, recordada por millones de espectadores por interpretar a la abuela de Ned Leeds, el mejor amigo de Peter Parker 'en Spider-Man: No Way Home', ha fallecido a los 82 años. La noticia ha conmocionado a los seguidores de la franquicia apenas unos días después del estreno de la nueva película de 'Spider-Man', reavivando el cariño por un personaje que, pese a su breve aparición en pantalla, dejó una huella entre los fans.

Pese a que la noticia ha trascendido ahora, Rivera murió el pasado mes de abril en Honolulu, Hawái, y es que su familia ha decidido hacer pública su muerte en estos momentos.

Según han explicado sus allegados, la intérprete sufrió un grave ictus y permaneció con soporte vital y en coma hasta que, ante el pronóstico irreversible de los médicos, se tomó la difícil decisión de retirarlo. Tal y como han explicado a 'TMZ', decidieron incinerarla.

Su participación en 'Spider-Man'

Aunque su participación en 'Spider-Man: No Way Home' fue reducida, Mary Rivera protagonizó una de las escenas más recordadas de la película. Interpretó a la 'Lola', abuela en tagalo, de Ned, personaje encarnado por Jacob Batalon.

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Su aparición, hablando en tagalo y mostrando la calidez propia de una abuela protectora, representó con orgullo a la comunidad filipina dentro de una de las mayores producciones de Hollywood.

En una de las secuencias más celebradas por el público, la anciana recibe en su casa a Peter Parker y a los Spider-Man procedentes de otros universos, interpretados por Tobey Maguire y Andrew Garlfield, compartiendo un momento tan divertido como entrañable que terminó convirtiéndose en uno de los favoritos de los aficionados.

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Estrenado en diciembre de 2021, este film supuso un fenómeno cinematográfico sin precedentes para Marvel Studios y Sony Pictures. La película reunió por primera vez en acción real a Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire como las distintas versiones de Spider-Man, gracias a la apertura del multiverso provocada por un hechizo del Doctor Strange.

El largometraje se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales de la historia del cine actual, recaudando cerca de 1.900 millones de dólares en todo el mundo y consolidándose como la película más taquillera de 2021. Además de su espectacular despliegue de acción, la cinta fue elogiada por su componente emocional y por recuperar personajes muy queridos por varias generaciones de seguidores del héroe arácnido.

Una vida alejada de Hollywood

A diferencia de otros miembros del reparto, Mary Rivera no desarrolló una carrera tradicional en el cine. Nacida en Iloilo, Filipinas, emigró después a Estados Unidos, donde dedicó gran parte de su vida al servicio comunitario. Fue profesora, locutora de radio y misionera de iglesia antes de debutar como actriz.

Su llegada a Marvel se produjo casi por casualidad, después de que su familia la animara a presentarse a un casting en busca de una mujer filipina de edad avanzada para interpretar a la abuela de Ned. Durante la audición habló sobre su propia vida y su historia familiar, algo que terminó convenciendo a los responsables del reparto. Aquella inesperada oportunidad se convirtió en el mayor hito de su trayectoria artística.