Rodri Fuertes se defiende de las críticas por su opinión sobre las “horteradas” en hombres

Natalia Sette 18 JUN 2026 - 12:20h.

El exconcursante de 'Gran Hermano' sube un video de humor y acumula cientos de comentarios negativos sobre su propio aspecto

Rodri Fuertes enseña el aparato que utiliza para que el carro de su bebé se balancee solo: características y precio

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Rodri Fuertes lleva en redes sociales desde que saltó a la fama por su participación en ‘Gran Hermano’. Desde entonces, ha publicado muchas partes de su vida, y más ahora, que ha sido padre junto a Marta Castro . Algo que le encanta compartir con sus seguidores es su lado más divertido y lo hace a través de vídeos de humor. Esta vez, ha hablado sobre las “horteradas” en hombres y ha recibido muchas críticas por ello.

En el último ‘reel’ que ha subido de humor a su perfil de Instagram, Rodri desvela aquellas cosas que considera horteras que hacen los hombres. Lo que se suponía que sería algo divertido de escuchar para sus seguidores, pronto se convirtió en una batalla campal de comentarios negativos.

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“Empezamos con un clásico de los gordos: calzoncillos debajo del bañador”, ha coemnzado exponiendo el influencer con total rotundidad para abrir su particular lista de prohibiciones estéticas. Para el padre primerizo, esta costumbre carece por completo de lógica y no ha dudado en calificarla con dureza: “De las mayores horteradas y guarradas que se recuerdan, si los bañadores llevan rejilla es por algo”.

Siguiendo con su exhaustivo repaso a los complementos y hábitos de algunos hombres, Rodri ha puesto el foco en el calzado y los accesorios excesivos. “Llevar un neceser debajo del brazo para irte a comer. Los tíos llevamos el móvil y las llaves del coche, todo lo que sea llevar más cosas no tiene sentido”, ha argumentado con firmeza.

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Asimismo, el madrileño ha arremetido contra la joyería y los cortes de ropa mal ajustados: “Los pendientes de diamantes del tamaño de una piedra, que brillan”, ha enumerado, para después señalar “esos trajes pesqueros por encima del tobillo sin calcetines o en su defecto con calcetines blancos”.

Para rematar su ránking, no ha querido dejar pasar dos detalles estéticos muy concretos: “No me quiero olvidar de un clásico que son las patillas de Busquets del mundial de 2010 y los relojitos de color oro del tamaño de una rueda de coche”.

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Consciente de la repercusión de sus palabras, el creador de contenido cerraba el vídeo asumiendo las consecuencias: “Esta es mi opinión, algunos me diréis que muy bien y otros me insultaréis”. Y sus predicciones se cumplieron de inmediato. Los comentarios de la publicación se llenaron rápidamente de usuarios que atacaron sus propias elecciones estilísticas en el vídeo, donde lucía una gorra hacia atrás y una camiseta de firma.

“Hortera es llevar la gorra puesta al revés...”, le reprochaba un seguidor, mientras otros apuntaban: “Vive y deja vivir, puestos a decir tus pintas son espectaculares también” o “¡Las camisetas con maxilogo es una gran horterada!”, criticando la prenda de Gucci que vestía Rodri.

Ante la indignación de gran parte de su comunidad, el madrileño ha tenido que reaparecer en sus ‘stories’ para defenderse de los ataques y restar importancia al asunto. “Leyendo a los primeros ofendidos… Qué poco humor para ser verano”, ha lamentado entre risas.

Lejos de achantarse por los comentarios negativos, Rodri Fuertes ha concluido enviando un mensaje directo a todos sus ‘haters’: “Tomaros la vida con un poquito de humor. Muchísima gente indignada con mi top 5. Voy preparando parte 2”