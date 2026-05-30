Rodri Fuertes enseña el aparato que utiliza para que el carro de su bebé se balancee solo

Natalia Sette 30 MAY 2026 - 09:00h.

El exconcursante de 'Gran Hermano' muestra un producto que le ha ayudado a mantener tranquila y dormida a su hija

Marta Castro responde a las críticas por “malcriar” a su hija en común con Rodri Fuertes

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Hace un mes que Rodri Fuertes se convirtió en padre primerizo . Desde entonces, ha ido compartiendo cada paso de este proceso y qué productos le están ayudando más con su bebé. Ahora, el que fuera concursante de ‘GH 17’ ha enseñado el aparato que utiliza para que el carro de su bebé se balancee solo.

Los seguidores del influencer se han quedado alucinando cuando ha mostrado su última adquisición. Rodri ha publicado un video en sus ‘stories’ de Instagram dónde se observa cómo hay un aparato en forma de cohete puesto sobre el carrito de su pequeña Covadonga . Se trata de un dispositivo creado para ayudar a los padres a mantener a sus hijos siempre en movimiento.

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Hay muchos bebés que necesitan ser acunados para mantenerse dormidos y este aparato es la solución perfecta. Simplemente se conecta al cochecito, se presiona el botón de encendido y se ajusta la velocidad para mecer suavemente al bebé, tal como lo haría el progenitor.

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“Cuidado con ponerlo a tope que sale el niño volando”, ha escrito divertido Rodri sobre el video dónde muestra cómo funciona. Y es que tiene un motor silencioso con velocidad ajustable y ciclo de balanceo de 30 minutos. Además, se adapta a todas las marcas de carritos y sillas de paseo y la batería tiene una duración de hasta 60 horas.

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Sin duda alguna, Rodri Fuertes está encantado con el producto y lo utiliza constantemente para mantener a su bebé tranquila y sin llorar. Sus seguidores no han tardado en pedir más información sobre el aparato, pues lo consideran muy útil, especialmente con recién nacidos.

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El madrileño no ha estado pasando por su mejor momento en redes sociales. Tras su viaje a Brasil por trabajo, sus publicaciones comenzaron a llenarse de críticas. Varios usuarios lo tacharon de mal padre por dejar a su hija de un mes de vida para irse de viaje. Él subió un video en el que simplemente dijo que con Marta se entendía muy bien, dejando claro que para ellos no supuso ningún problema que se fuera tantos días.

Desde entonces, se ha dedicado a subir contenido con su niña y a recomendar productos que le están solucionando la vida. Sus seguidores más fieles siguen apoyándolo y consideran que es un padrazo, independientemente de que haya estado unos días lejos de Covadonga.