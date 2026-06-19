El artista ha emitido un comunicado en sus redes sociales para explicar en qué situación se encuentra

Carlos Baute pide perdón por los polémicos cantos contra Delcy Rodríguez: "No soy racista, soy un cantante que ama a su país"

Compartir







Carlos Baute ha protagonizado un susto. El cantante ha sido hospitalizado tras sufrir un accidente mientras practicaba surf, justo a las puertas del inicio de su nueva gira de conciertos. Así lo ha anunciado el artista este pasado jueves, 18 de junio, a través de sus redes sociales, donde ha compartido una foto desde el hospital y ha emitido un comunicado explicando cuál es su situación.

"La vida muchas veces te pone a prueba y, a los 52 años, algunas cosas cuestan un poco más. Pero también he aprendido que los problemas se afrontan con una sonrisa. Hoy, mientras surfeaba, tuve una caída y me fracturé la muñeca", comienza el cantante.

La lesión llega en un momento especialmente importante para el artista, ya que coincide con el arranque de su gira de conciertos y la actuación prevista para este viernes, 19 de junio, en Güímar, Tenerife. De hecho, el propio intérprete de 'Colgando en tus manos' ha reconocido que esa ha sido una de sus primeras preocupaciones tras el accidente. "Lo peor es que empieza la gira de conciertos", ha confesado.

Pese al contratiempo, Baute ha dejado claro que no tiene intención de cancelar sus compromisos profesionales. "Y les diré algo: esto no me va a detener. Estaremos ahí, cantando con todo el amor del mundo, porque la música tiene una fuerza que supera cualquier obstáculo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

De esta forma, el artista mantiene su show de este viernes, una cita muy esperada por sus seguidores y que, salvo cambios de última hora, seguirá adelante pese a la fractura.

En la misiva, el cantante también ha querido dedicar unas palabras de agradecimiento al personal sanitario que le atendió tras el accidente. "Quiero agradecer de corazón a todas esas personas maravillosas que me atendieron y ayudaron: médicos, enfermeros y todo el equipo. Fueron mágicos conmigo y me hicieron sentir acompañado en todo momento", ha señalado.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El mensaje concluye con una reflexión personal: "La vida es una sola. Busquemos sonreír, incluso en esos momentos en los que algo duele. Porque siempre habrá una razón para seguir adelante, agradecer y disfrutar cada instante. Nos vemos".

La noticia ha generado una rápida reacción entre sus fans, que han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación.

Aunque la fractura le obligará previsiblemente a adaptar algunos aspectos de sus conciertos durante las próximas semanas, el artista ha recalcado que la lesión no frenará el inicio de una gira que afronta con ilusión y con el respaldo incondicional de su público.