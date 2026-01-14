Celia Molina 14 ENE 2026 - 14:09h.

El cantante venezolano ha publicado un vídeo en el que se une al trend que celebra la captura de Maduro por parte de EEUU

Donald Trump comparte una captura editada de Wikipedia en la que figura como "presidente interino" de Venezuela

El pasado 3 de enero, el gobierno de Estados Unidos publicó la primera imagen de la captura de Nicolás Maduro que, por orden de Donald Trump, fue puesto bajo custodia estadounidense, tras una ataque planificado y perpetrado contra Venezuela. Poco después, el Departamento de Justica de EEUU hizo público el pliego de cargos que cita el Título 21 Sección 960a del Código Penal de Estados Unidos contra el presidente de Venezuela de "participar, perpetuar y proteger una cultura de corrupción en la que las poderosas élites venezolanas se enriquecen a través del narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes".

El pliego recoge también un cargo de "fabricación, distribución o entrega de una sustancia controlada", en referencia a la posesión de cinco kilogramos de una sustancia con una cantidad detectable de cocaína. Maduro también está acusado de "conspiración para la importación y posesión de cocaína, posesión de ametralladoras o artefactos destructivos", delitos por los que tendrá que sentarse en el banquillo de la justicia americana.

Su mujer, Astrid, también sale en la grabación

Más de una semana después de su detención, Carlos Baute se ha unido al trend de los venezolanos que están celebrando en las redes sociales la captura de Maduro. Con unos vaqueros, una camisa de cuadros y una cocina de fondo, el cantante ha bailado la canción 'afro-house' que dice: "¿Dónde está China, dónde está Rusia? ¿Por qué no actuaron, cuál es la excusa? Maduro está en una cárcel federal y ahora me pregunto ¿los comunistas dónde están? Los comunistas que lo iban a ayudar, los que a los gringos les iban a enfrentar", difundida por una cuenta de Youtube llamada Kilometro Internacional.

Al final del vídeo también sale su mujer, Astrid, con quien, actualmente, vive a las afueras de la Comunidad de Madrid. La publicación le ha salido un poco mal al autor de 'Colgando en tus manos' pues, en varios de los comentarios, sus seguidores le han recordado que en una de sus canciones él aseguraba que nunca se iría de Venezuela, "y fue el primero que se marchó". "Supéralo papá, Juan Luis Guerra no tiene su nariz en la pecera. Las canciones no pueden ser todas literales, ¿se entiende esto?", ha sido la respuesta del cantante.

Al igual que él, la actriz, modelo y presentadora de televisión Catherine Fulop, venezolana de nacimiento aunque nacionalizada en Argentina (y conocida mundialmente por haber sido la protagonista de la telenovela 'Abigail'), también se ha sumado al trend viral que refleja el sentimiento de muchos de sus compatriotas.