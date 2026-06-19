Natalia Sette 19 JUN 2026 - 18:34h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' está ultimando los detalles de la llegada de Carlota en la recta final del embarazo

Lara Tronti le hace a Hugo Pérez un original regalo por sus 30 años

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Lara Tronti ha avanzado a pasos agigantados en su proceso de gestación. Si recientemente compartía con sus seguidores las primeras e ilusionantes compras para Carlota, su segunda hija en común con Hugo Pérez, ahora la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se encuentra ya en el séptimo mes de embarazo. Con la fecha de parto fijada para el próximo mes de agosto cada vez más cerca, la gallega ha decidido ponerse manos a la obra y ha preparado la maleta para el hospital.

A través de su perfil de Instagram, la influencer ha querido mostrar de forma detallada cada una de las prendas y accesorios que ha seleccionado con mimo para recibir a su pequeña. Desde que supo que su hija iba a nacer en agosto, Lara ha tenido muchas dudas sobre qué llevarse al hospital, pues su hijo nació en enero y el clima era completamente diferente. Es por ello que ha decidido llevar un poco de todo.

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“Unos bodies de la 0-1 y 1-3 porque no sé cuál le va a ir mejor, unos calcetines, un pijama”, ha ido enumerando frente a la cámara mientras lo guarda todo en la maleta. Además de la ropita básica, la de Galicia ha querido incluir un tierno accesorio de apego para los primeros días de la recién nacida: “Un dudú que este es monísimo”, ha enseñado pletórica.

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La experiencia previa con su primer hijo Nico le está sirviendo de guía para seleccionar ciertos artículos de higiene esenciales que ya le funcionaron en el pasado. “Estas toallitas pequeñitas que también las utilicé con Nico”, ha recordado con nostalgia. Aunque sabe que en el hospital le dan pañales y toallitas, ella ha preferido coger las suyas propias porque le encantan las de una marca en específico.

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Sin embargo, el momento más emotivo del vídeo ha llegado al mostrar el conjunto especial para el día del alta médica: “Una mantita, unos conjuntitos de manga larga y este amarillo que es con el que va a salir del hospital”, ha desvelado emocionada.

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Consciente de que las recomendaciones de su comunidad siempre son de gran utilidad, Lara ha querido abrir de nuevo el debate para recibir opiniones de última hora. “Si crees que me falta o me sobra algo me lo decís”, ha pedido a sus fieles seguidoras. Para terminar, la influencer no ha podido ocultar el cúmulo de emociones que le produce repetir la maternidad: “Qué fuerte estar viviendo todo esto de vuelta”.