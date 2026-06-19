La ganadora de 'Supervivientes 2026' responde a la polémica sobre algunos de sus compañeros, aclara cómo está su amistad con Claudia Chacón y lanza una llamativa respuesta sobre Gerard Arias

La importante cita de Maica Benedicto tras 'Supervivientes' con dos personas muy especiales

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Maica Benedicto continúa disfrutando de las mieles de la victoria tras convertirse en la ganadora de 'Supervivientes 2026'. La murciana acudió a la alfombra roja de 'New Era', donde habló en exclusiva con Telecinco Outdoor sobre cómo está viviendo estas primeras semanas fuera de Honduras, qué piensa hacer con los 200.000 euros del premio y en qué punto se encuentran algunas de las relaciones que marcaron su paso por el reality.

Todavía adaptándose a la rutina y a la vida lejos de los Cayos Cochinos, la influencer reconoce que la experiencia ha dejado huella en ella. Tanto es así que confiesa que, en ocasiones, sigue teniendo comportamientos propios de la supervivencia extrema. "Me vi comiendo con las manos y pensé: '¿Qué estoy haciendo?'", explica entre risas al recordar uno de los momentos más surrealistas de su vuelta a España.

Qué hará con los 200.000 euros de 'Supervivientes'

Uno de los asuntos que más curiosidad despierta entre sus seguidores es el destino que dará al premio conseguido tras imponerse en la gran final del concurso. Y la murciana ya tiene algunas ideas muy claras. "Me quiero comprar una casita o dar la entrada", explica. Maica reconoce que le gustaría asentarse en Madrid y disponer de una vivienda propia en una ciudad que ha sido clave en su trayectoria profesional.

Además, la ganadora deja entrever que parte del dinero podría destinarse a nuevos proyectos relacionados con su carrera como creadora de contenido. "Tengo mis ideas de mi marca personal y lo estoy trabajando con mi agencia", comenta.

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Los mensajes que no ha recibido tras ganar

La victoria de Maica ha generado una enorme oleada de cariño por parte de sus seguidores. Sin embargo, no todos los compañeros de aventura se habrían puesto en contacto con ella tras proclamarse ganadora. Preguntada por si había recibido algún mensaje de algunos exconcursantes, la influencer respondió con sinceridad. Aunque evita entrar en polémicas directas, sí deja una frase que no ha pasado desapercibida.

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Durante la entrevista también se abordó uno de los debates que más comentarios ha generado entre los seguidores del reality: la posibilidad de que algunas personas se acercaran a perfiles muy conocidos como Nagore Robles o Alba Paul por interés. Maica reconoció que se trata de una realidad que existe dentro del mundo de las redes sociales y la televisión: "En este mundo tan frívolo mucha gente anónima se acerca a gente muy reconocida" y considera que el interés puede influir en algunas relaciones. Aunque reconoce que la convivencia extrema une muchísimo a las personas, también deja caer que no todas las amistades surgen por los mismos motivos.

Pero si hay una relación que parece haber salido reforzada de Honduras es la que mantiene con Claudia Chacón. Maica deja claro que siguen tan unidas como durante el concurso y que la amistad continúa intacta fuera de las cámaras. "Mi amistad con Claudia sigue igual. Nos seguimos apoyando como nos hemos apoyado en la isla", afirma.

La ganadora también quiso destacar la faceta más desconocida de la influencer. Según explica, la convivencia le permitió descubrir a una Claudia muy distinta a la que muchos espectadores habían conocido en televisión.

Su respuesta más contundente sobre Gerard Arias

Muy diferente parece ser la situación con Gerard Arias. Antes de participar en 'Supervivientes 2026', ambos mantenían una estrecha amistad e incluso eran vecinos, por lo que era habitual que se ayudasen mutuamente en el día a día. Precisamente por esa cercanía, durante nuestra entrevista quisimos saber si seguirán teniendo la misma confianza tras los desencuentros vividos en Honduras y después del concurso.

Entre risas, le preguntamos si seguirán "pasándose la sal", haciendo referencia a esa relación de vecinos que compartían antes del reality. Sin embargo, la respuesta de Maica no dejó indiferente a nadie: "Que se vaya a la playa, se la ponga en la sartén y se haga él la sal o se vaya al súper". Una contestación cargada de ironía que muchos pueden interpretar como una nueva muestra de la distancia que existe actualmente entre ambos, después de que su amistad se haya visto afectada por todo lo ocurrido durante su aventura en Honduras.

Pero estas no fueron las únicas confesiones de Maica Benedicto. La ganadora de 'Supervivientes' también habló sobre cómo está afrontando las secuelas de la aventura, las personas que realmente han estado a su lado tras el concurso y todo lo que ha aprendido durante los meses más intensos de su vida.

¡Dale play y descubre la entrevista completa de Maica Benedicto para Telecinco Outdoor!