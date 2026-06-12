Ana Carrillo 12 JUN 2026 - 14:29h.

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Maica Benedicto se ha convertido en la ganadora de 'Supervivientes 2026' por decisión de la audiencia tras un duelo con la otra finalista, Alba Paul. La murciana ha reaparecido en Instagram a las pocas horas de su victoria para mostrarle a sus seguidores lo feliz que está por volver a su casa y por el apoyo que le han brindado desde que la conocieran en 'Gran Hermano 19'.

En un vídeo en el que aparece descorchando una botella de champán y con su cheque de 200.000 euros en las manos, Maica le da las gracias a sus 'maiquistas' por haberla convertido en la vencedora de esta edición: "¡Esto va por vosotros! Porque sin vosotros esto no sería posible y porque habéis sido mi motor no solo esta vez, sino desde hace ya dos años y por fin se ha hecho justicia".

"Estoy en shock, disociada, no sabéis lo que agradezco cada voto que me habéis dado, este premio lleva vuestro nombre tanto como el mío. Gracias por creer en mí, por vuestro cariño infinito y por hacer posible algo que jamás voy a olvidar. No tengo palabras suficientes para agradeceros todo lo que habéis hecho. Solo puedo deciros una cosa: os quiero con todo mi corazón", afirma Maica en el story que ha dirigido a sus fans.

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En otro story ha compartido su emoción al volver a abrir el piso en el que había vivido en Madrid durante los meses previos a su aventura hondureña. "¡Qué bien huele!", exclama nada más abrir la puerta y reencontrarse con su hogar: "¡Mi alfombra rosa! ¡Mi colcha blanca! Ay, amores, ¡lo que he soñado este momento!".