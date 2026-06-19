Celia Molina 19 JUN 2026 - 13:24h.

El actor y su mujer, Sheila Garry Avery, fallecieron en la madrugada del pasado martes 16 de junio, según la policía de Nueva Yersey

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La revista 'People' ha confirmado la muerte del actor Paul Avery, conocido por haber tenido un papel secundario en la primera película de 'Superman', de 1978, y por haber protagonizado la serie 'Todos mis hijos'. El intérprete y su mujer, Sheila Garry Avery, fallecieron trágicamente la pasada noche del martes 16 de junio, tras desatarse un incendio en su vivienda habitual, en la que quedaron atrapados.

La pareja falleció por el fuego declarado en su domicilio de Blairstown, Nueva Jersey, según múltiples informes, entre ellos los de WFMZ y el Ridge View Echo. La Policía Estatal de Nueva Jersey acudió a una llamada por un incendio residencial "con posibles personas atrapadas" poco antes de la una de la madrugada, según el Ridge View Echo. Cuando los agentes llegaron, la vivienda, situada en Mohican Road, estaba envuelta en llamas.

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Los bomberos entraron y encontraron a dos personas en estado crítico. Paul y Sheila fueron hallados inconscientes y se les practicó la reanimación cardiopulmonar, pero ambos fallecieron poco después de ser rescatados, según el mismo medio.

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"Nuestros padres han fallecido esta madrugada"

El actor y su mujer tuvieron tres hijos y ha sido una de sus hijas, Kyle Avery quien ha comunicado la triste noticia de su muerte: "Me entristece profundamente comunicar que nuestros padres, Paul y Sheila Garry Avery, han fallecido esta madrugada. Los queríamos muchísimo, y ellos nos querían muchísimo a nosotros, y nadie tuvo que preguntarse jamás si eso era así. Agradecemos al Cuerpo de Bomberos de Blairstown su labor. Más adelante se darán a conocer los detalles del funeral", escribió Kyle en su cuenta de Facebook.

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Paul comenzó su carrera en la década de 1970 y forjó una larga trayectoria de varias décadas en televisión, cine y publicidad. Apareció como cámara de televisión en la película 'Superman' de 1978, antes de interpretar a Hughie, el camarero de Foxy’s, en la serie 'Todos mis hijos'. Permaneció en esta longeva telenovela durante 12 años y también apareció en más de 300 anuncios publicitarios, según Soap Opera Digest.

Además de su faceta como actor, Paul estuvo muy involucrado en el periodismo y en la vida comunitaria. Ejerció como redactor jefe del Ridge View Echo y también fue veterano de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y piloto, según WFMZ. Joe Phalon, empleado del Ridge View Echo, recordaba a Paul como "alguien cuyas experiencias vitales dejaban una huella imborrable en todos los que le rodeaban".