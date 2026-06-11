Los bomberos advierten del riesgo que supone tratar de huir por la escalera cuando se produce un incendio en un edificio

El incendio que ha dejado dos muertos y una veintena de heridos en Magaluf pudo originarse por un fallo eléctrico en una nevera

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Al menos dos personas han perdido la vida en un incendio producido en un edificio de Magaluf, en Mallorca, en la vivienda que un inquilino que explicaba que percibió un olor a fuego y que los bomberos han confirmado que las llamas se originaron en la cocina del domicilio.

En cuanto el fuego y el humo se empezaron a propagar por las demás plantas, los vecinos cometieron un fallo que les puso en peligro, pero que, según explican los profesionales, suele hacer mucha gente sin darse cuenta de que empeora la situación. Las personas que viven en el mismo bloque salieron huyendo de sus viviendas, según confirma la reportera Esther Sosa en directo desde Magaluf.

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"Los fallecidos son una mujer, todavía sin identificar y un argentino de 58 años que se encontraban en la novena planta y que, al intentar escapar del fuego, lo hicieron por las escaleras y quedaron atrapados por el humo hasta fallecer intoxicados sin que los profesionales pudieran hacer nada por sus vidas".

El herido en estado crítico se encuentra en una cámara hiperbárica

Uno de las decenas de heridos "se encuentra en estado muy crítico y ha sido metido en una cámara hiperbárica". Muchos vecinos siguen recuperándose no solo de las heridas y de la inhalación de humo provocado por el gran incendio que se originó en ese alto bloque de edificios cuya fachada ha quedado completamente negra desde la planta donde se produjo el incendio hasta los pisos superiores.

Los bomberos de Mallorca no han podido confirmar a las 30 personas que han sido desalojados de sus casas cuándo podrán regresar ya que tendrán que revisar que la estructura del edificio no haya quedado comprometida porque la fachada está totalmente calcinada.

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El error que cometieron muchas personas

La solidaridad de los vecinos del lugar se ha volcado totalmente con las víctimas de este trágico accidente. Incluso, un hotel se ha ofrecido a acoger a todos los vecinos que hayan quedado sin casa para poder pasar unos días hasta que las autoridades les confirmen qué pasará con su situación.

El equipo de Informativos Telecinco ha podido hablar con algunos vecinos que salieron huyendo al contemplar la terrible escena que dejaban las llamas en el incendio: "Yo cerré mi apartamento y eché a correr y comenzaron a salir otros vecinos conmigo de la primera planta o la segunda".

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La trampa mortal para los dos vecinos que perdieron la vida intoxicados por el humo fue la escalera, porque la nube negra se concentró en ese hueco y aunque muchas personas creyeron que era la forma más segura de huir, los bomberos advierten sobre el riesgo de huir por estos lugares.