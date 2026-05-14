Tras abandonar definitivamente 'Supervivientes', la modelo sevillana explica cómo afrontará el temido efecto rebote y revela la rutina con la que quiere mantener su cambio físico fuera de Honduras

El balance más íntimo de Marisa Jara tras su primera experiencia en ‘Supervivientes 2026’: "Ha sido una experiencia extrema"

Compartir







La segunda aventura de Marisa Jara en 'Supervivientes' llegó a su fin. La modelo ha sido la octava expulsada y su despedida dejó completamente devastados a varios de sus compañeros, que no podían evitar emocionarse al verla abandonar Honduras por segunda vez. Pero, lejos de marcharse con mal sabor de boca, Marisa asegura que esta “segunda oportunidad” ha sido muy distinta… y mucho más especial.

Después de convertirse en “fantasma del pasado” y regresar al concurso con fuerzas renovadas, la concursante confiesa en exclusiva para esta web que esta etapa le ha servido para superarse a sí misma. La sevillana reconoce que esta vez se ha atrevido a hacer cosas que en su primera experiencia ni siquiera se planteaba y que ha vivido el reality de una forma completamente diferente.

Además, la superviviente también se moja sobre las relaciones dentro del concurso y revela con qué compañeros ha conectado especialmente durante esta segunda convivencia. Algunos nombres sorprenderán a la audiencia, sobre todo porque habla de vínculos mucho más intensos de lo que parecía verse en pantalla. Eso sí, evita señalar a ningún concursante como una decepción.

Pero una de las confesiones que más dará que hablar tiene que ver con el estado actual de la relación entre Gerard y Maica. Marisa se pronuncia sobre el distanciamiento entre ambos y deja caer que la convivencia extrema podría haber dinamitado una amistad que parecía inquebrantable. Aunque también deja una puerta abierta a una posible reconciliación fuera del reality.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Marisa Jara desvela cómo evitará el efecto rebote tras 'Supervivientes 2026'

Marisa también habla sin tapujos sobre el gran miedo de muchos concursantes al salir de Honduras: el temido efecto rebote. Tras perder diez kilos durante la aventura, explica cómo piensa cuidarse ahora y admite que mantener el peso será uno de sus grandes retos tras el concurso. Y ojo, porque también responde a una de las cuestiones más comentadas por los seguidores del programa: las supuestas estrategias para dejar sin comida a algunas concursantes. Marisa no esquiva la pregunta y da su opinión sobre lo que realmente sucede en la convivencia.

Por si fuera poco, la expulsada desvela también a quién nominaría actualmente dentro del concurso y por qué, dejando claro qué supervivientes cree que están más al límite de la aventura.

Dale play a la entrevista completa.

“Si no tienes la cabeza bien puesta...”: Terelu Campos se moja sobre los finalistas de 'Supervivientes' y avisa de lo que viene en Honduras

Terelu Campos se ha sincerado como nunca sobre 'Supervivientes' y ha analizado, en exclusiva para esta web, quiénes son sus grandes favoritos para llegar a la final del reality más extremo de Telecinco. La presentadora no ha dudado en mojarse sobre los concursantes que más le han conquistado dentro del programa. “Me encantaría que llegaran, por lo menos, al cuarteto final”, asegura Terelu, que también ha querido destacar el concurso de varios participantes a los que guarda especial cariño.

Dale play.