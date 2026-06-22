Álvaro Álvarez desata los rumores de nueva novia tras su ruptura con Andrea Bueno

Natalia Sette 22 JUN 2026 - 12:44h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se va de viaje con una chica y los internautas lo acusan de querer llamar la atención de Andrea, su exnovia

Andrea Bueno pide ayuda y se sincera sobre su problema

Compartir







Tras su sonada ruptura sentimental , Andrea Bueno y Álvaro Álvarez decidieron emprender caminos separados, abriendo una nueva etapa en sus vidas. Aunque la expareja de ‘La isla de las tentaciones’ parecía optar por la discreción en un primer momento, todo ha saltado por los aires de la manera más inesperada. El malagueño ha reaparecido en sus redes sociales con una nueva chica, haciendo saltar las alarmas de una posible nueva relación.

Todo apuntaba a que, a pesar de haberlo dejado, ambos habían terminado en buenos términos. Sin embargo, Álvaro subió un vídeo a su perfil oficial cantando una canción que sus seguidores interpretaron de inmediato como una clara indirecta hacia Andrea. El revuelo fue tal que una seguidora no dudó en comentarle directamente: “Vuelve con Andrea”. Lejos de callarse, el malagueño soltó una respuesta que provocó el estallido inmediato de la Joven: “Esa mejor déjala por ahí”.

Ante esto, Andrea entró de lleno a la sección de comentarios para pararle los pies. “'Esa' tiene nombre y mi padre te sigue dando trabajo así que un respeto”, puso visiblemente indignada.

Tras este tenso cruce de acusaciones, Álvaro ha decidido pasar página de la manera más radical posible. El malagueño ha compartido otros tres vídeos acompañado por una joven llamada Ainhoa, que según reflejan sus perfiles oficiales también es de Málaga, y con la que se ha marchado de viaje exprés a Ibiza.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Como era de esperar, las publicaciones se han llenado de comentarios divididos entre quienes apoyan que el joven rehaga su vida amorosa y quienes lo atacan con dureza por la rapidez con lo que lo ha hecho. Por un lado, están sus defensores: “Qué lindo ya quería que cambiaras”, le puso una usuaria a la que él mismo le dio ‘me gusta’, mientras otra internauta argumentaba a su favor: “¿Andrea puede hacer lo que le dé la gana y él no? Estáis fatal”.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Por el otro, sus detractores no han tardado en lanzar críticas y advertencias hacia la nueva acompañante con frases como “un clavo no siempre saca otro clavo”, “siempre seré team Andrea” o “pobre chica, vete antes de que sea demasiado tarde”. Muchos de ellos coinciden en que no deja de subir videos con ella para llamar la atención de Andrea, que está feliz rehaciendo su vida.

De momento, ninguno de los dos protagonistas ha confirmado de forma oficial tener una relación sentimental. Según han apuntado los comentarios de varios usuarios que ya seguían a la joven en TikTok, Ainhoa estaba casada pero parece haberse separado recientemente, por lo que podría estar empezando una nueva etapa al lado de Álvaro.

Además, la intriga es máxima entre su comunidad, ya que otros internautas han detectado que Andrea la sigue en Instagram, abriendo un nuevo e inesperado interrogante en esta historia: ¿eran amigas antes de que todo esto sucediera? Por si fuera poco, Álvaro ha avivado los rumores de un posible romance al subir una bonita instantánea junto a ella: “Llevo un día en Málaga y ya tengo ganas de volver”.