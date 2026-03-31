Andrea Bueno y Álvaro Álvarez podrían haber roto: las pruebas que lo confirmarían

Natalia Sette 31 MAR 2026 - 13:59h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' podrían haber tomado caminos separados una vez más

Andrea Bueno pide ayuda y se sincera sobre su problema

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Andrea Bueno y Álvaro Álvarez no están pasando por su mejor momento. Tras su última ruptura pública, los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ había decidido darse otra oportunidad y parece que les estaba yendo bien, hasta ahora. Los seguidores han comenzado a sospechar después de observar los movimientos de cada uno. El entorno cercano asegura que han roto su relación, una vez más.

La pareja saltó a la fama tras su paso por el reality de las tentaciones. Su estancia en República Dominicana fue corta pero muy intensa, ambos se dieron cuenta que había muchas cosas que debían resolver individualmente y salieron separados de allí. Sin embargo, su amor era más grande que cualquier problema y decidieron darse una oportunidad.

Ambos trabajaron mucho para conseguir una relación sana y estable y parecía que lo habían conseguido hasta el pasado verano, que anunciaron su separación. El distanciamiento duró poco y varios meses después volvieron a reconciliarse ¿Será esta la ruptura definitiva?

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Ninguno de los dos se ha pronunciado sobre el tema pero hay pequeñas pistas que pueden indicar que la ruptura es real. Sus seguidores comenzaron a sospechar cuando los días pasaron sin tener contenidos de los novios juntos, algo a lo que tenían acostumbrados a sus fans. Las alarmas terminar de saltar cuando Andrea se mudó a vivir con su prima, dejando la casa que compartía con Álvaro hasta el momento.

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El entorno cercano de la ahora expareja ha confirmado lo evidente: no están juntos. Según el creador de contenido Javier de Hoyos, quien se ha puesto en contacto con el circulo íntimo de ambos, aseguran que esta podría ser la ruptura definitva. Su comunidad no deja de preguntarse cuál habrá sido el motivo esta vez para dejar la relación.

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Las opiniones están muy enfrentadas. Por un lado, están aquellos que adora a la pareja y desean que vuelvan porque tienen “un mar muy bonito”. Por otro lado, están auqellos que opinan todo los contrario. Según los detractores, la pareja tiene una relación muy tóxica y deberían continuar por caminos separadas. De momento, los protagonistas mantienen silencio.