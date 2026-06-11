Natalia Sette 11 JUN 2026 - 15:27h.

La exconcursante de 'Supervivientes' publica a través de sus 'stories' un tajante mensaje tras las hirientes declaraciones de su hermano

Asraf Beno se sincera sobre unión de Isa Pantoja con María Del Monte

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Las cosas en el clan Pantoja han vuelto a dar un giro inesperado. Tras conocerse la decisión de Kiko Rivera de repartir entre sus hermanos las cabezas de toro que pertenecieron a Paquirri, Isa Pantoja se mostraba conciliadora y aplaudía el gesto asegurando que le parecía bien . Sin embargo, la paz ha durado muy poco entre ellos. La exconcursante de ‘Supervivientes’ ha lanzado un contundente mensaje tras las declaraciones de su hermano.

El DJ atendía ayer a la prensa y dinamitaba cualquier puente hacia una posible reconciliación al arremeter duramente contra la influencer con una polémica frase: “Mi hermana ni pincha ni corta, es como una cuchara”. Aunque en un primer momento Isa prefirió guardar silencio a través de su entorno, finalmente ha terminado por estallar en sus propias redes sociales.

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Harta de los ataques públicos y de las constantes salidas de tono del cantante, la pareja de Asraf Beno ha decidido dar un paso al frente. Sin hacer mucho ruido pero con mucha contundencia, la joven ha utilizado sus ‘stories’ de Instagram para responder de manera directa al último desplante de su hermano. Isa ha compartido una significativa fotografía en la que aparece su rostro mirando fijamente hacia un lado y acompañada de una frase lapidaria que no deja lugar a dudas sobre lo que opina en estos momentos: “Cómo te explico que no me sorprende nada viniendo de ti”.

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Un dardo envenenado con el que la hija de Isabel Pantoja deja claro que la actitud del DJ no le pilla de nuevas y que está más que acostumbrada a este tipo de reproches. De hecho, desde el programa ‘Vamos a ver’, ya se había dicho que la colaboradora pasaba olímpicamente de entrar en el juego de Kiko al no resultarle extraña esta nueva provocación.

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Con esta última reacción, parece evidente que la reconciliación entre ambos está más lejos que nunca y que la tensión ha vuelto a instalarse de forma definitiva en la familia. A pesar de que Isa Pantoja había dejado recientemente una pequeña rendija abierta a la esperanza, este cruce de reproches dinamita por completo cualquier avance.