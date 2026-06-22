Lara Tronti y Hugo Pérez celebraron la inminente llegada de su hija al aire libre y donde el romanticismo estaba presente

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La llegada de un bebé siempre es motivo de celebración, pero cuando se trata de una familia que ha compartido con naturalidad y cercanía algunos de los momentos más importantes de su vida, la emoción se multiplica. Así ocurrió durante la esperada baby shower de Lara Tronti y Hugo Pérez, exparticipante de 'La isla de las tentaciones', una jornada cargada de detalles, sonrisas y mucho amor con la que quisieron homenajear a la pequeña Carlota, la segunda hija de la pareja, que llegará al mundo el próximo mes de agosto.

Las imágenes compartidas por la pareja de influencers en sus redes sociales reflejan a la perfección la esencia de la celebración. En el carrusel publicado tras el evento, la influencer mostró algunos de los momentos más especiales de la jornada, la decoración floral en tonos suaves, los espacios cuidadosamente preparados al aire libre, los detalles gastronómicos y los instantes compartidos junto a Hugo Pérez, el pequeño Nico y sus seres queridos.

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Las fotografías transmiten la emoción de una familia que cuenta los días para la llegada de Carlota y sirven como testimonio visual de una tarde marcada por la ilusión, el cariño y la unión familiar.

Entre flores, sonrisas, abrazos y un entorno de ensueño, la baby shower se convirtió en una declaración de amor anticipada para la pequeña que nacerá en agosto y completará la felicidad de Lara, Hugo y Nico. La cuenta atrás para conocer a Carlota ya ha comenzado. Y si algo quedó claro durante esta fiesta tan especial es que la pequeña está rodeada de amor incluso antes de nacer.

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La inminente llegada de Carlota

Como ya es habitual en Lara y Hugo, sus seguidores pudieron ser partícipes de la baby shower de su futura hija Carlota, un momento muy significativo gracias a las imágenes compartidas en redes sociales. La influencer publicó un emotivo carrusel de fotografías en el que mostró algunos de los instantes más bonitos de la jornada, desde la decoración hasta los momentos compartidos con familiares y amigos.

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Junto a las instantáneas, la influencer dedicó unas palabras cargadas de emoción a la futura protagonista de la familia. A través de sus redes sociales escribió: “Pequeña Carlota, te estamos esperando con muchas ganas. Ayer fue un día súper bonito. Gracias a nuestros amigos. Son tan bonitas estas fotos”.

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El mensaje reflejaba perfectamente el ambiente que se vivió durante la celebración, una tarde íntima, rodeada de personas importantes y marcada por la ilusión de una nueva etapa familiar.

Un entorno de ensueño para celebrar la llegada de Carlota

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la celebración fue sin duda el lugar elegido para organizarla. La pareja apostó por un entorno natural al aire libre, rodeado de vegetación y con unas vistas privilegiadas que aportaban una atmósfera tranquila y romántica. La fiesta se desarrolló en plena naturaleza, aprovechando las últimas horas de luz de una tarde soleada que regaló un espectacular atardecer.

El escenario parecía sacado de una película. Los tonos cálidos del sol descendiendo lentamente sobre el horizonte se mezclaban con una decoración elegante y delicada que encajaba perfectamente con el entorno. Lejos de optar por una celebración recargada, Lara Tronti y Hugo Pérez eligieron una estética suave y sofisticada donde predominaban los tonos claros, los colores nude y los elementos naturales. Cada rincón estaba pensado para transmitir serenidad, armonía y dulzura, conceptos que encajaban a la perfección con la llegada de una bebé.

La decoración se convirtió en una de las grandes protagonistas de la jornada. Las flores aparecían prácticamente en todos los espacios, aportando color y frescura sin perder la elegancia. Las mesas vestidas con manteles blancos se integraban perfectamente en el paisaje. A su alrededor podían verse arreglos florales en tonos pastel, velas distribuidas cuidadosamente y detalles decorativos que aportaban un aire romántico y sofisticado.

Uno de los elementos más llamativos fue la combinación de flores colocadas sobre naranjas y limones, una tendencia decorativa cada vez más popular en celebraciones al aire libre. Este recurso aportaba un toque mediterráneo muy fresco y una explosión de color que contrastaba maravillosamente con la paleta neutra elegida para el resto de la decoración.

Las hortensias, las rosas y otras variedades florales en tonos suaves contribuían a crear una atmósfera delicada y femenina que parecía diseñada especialmente para homenajear a la futura Carlota.

Una merienda deliciosa para compartir con familiares y amigos

Más allá de la decoración, otro de los grandes atractivos de la celebración fue la propuesta gastronómica. La pareja organizó una merienda informal pero cuidada al detalle, perfecta para disfrutar durante una tarde al aire libre. Las mesas estaban repletas de opciones pensadas para compartir. Entre las propuestas más destacadas se encontraban las tablas de embutidos cuidadosamente presentadas, convertidas en uno de los platos más comentados por los invitados.

También había tortillas empanadas, diferentes variedades de fruta fresca y pequeños bocados ideales para una celebración de este tipo. La combinación de sabores tradicionales con una presentación elegante encajaba perfectamente con el espíritu de la fiesta: cercana, familiar y sofisticada al mismo tiempo. Los productos frescos y la cuidada puesta en escena transformaron la merienda en una auténtica experiencia gastronómica. Sin embargo, hubo un elemento que captó todas las miradas, la tarta.

Se trataba de una tarta de fresas con nata decorada con rosas en tonos rosados que encajaba perfectamente con la temática general de la celebración. Su diseño elegante y femenino parecía pensado para representar la dulzura asociada a la llegada de Carlota.

Un photocall para guardar recuerdos para siempre

Las fotografías son una parte fundamental de cualquier celebración y Lara y Hugo quisieron asegurarse de que este momento tan importante quedara inmortalizado. Por ello prepararon un espectacular photocall que se convirtió en uno de los espacios más visitados durante toda la tarde.

La estructura estaba compuesta por delicadas telas blancas que aportaban movimiento y ligereza al conjunto. A su alrededor se distribuían arreglos florales cuidadosamente seleccionados que reforzaban el carácter romántico de la decoración.

En el centro se colocó una bonita banqueta donde la pareja, sus familiares y sus amigos fueron posando a lo largo de la celebración.

Los estilismos elegidos por Lara Tronti y Hugo Pérez

La estética romántica de la celebración también estuvo presente en los looks escogidos para la ocasión. Tanto Lara como Hugo apostaron por prendas acordes con el entorno y la decoración. Los tonos nude, crema y rosa suave dominaron una propuesta estilística elegante, relajada y muy veraniega.

La influencer lució un estilismo delicado y femenino que resaltaba especialmente su embarazo, mientras que Hugo optó por una imagen sofisticada pero desenfadada, perfecta para una celebración al aire libre. El resultado fue una armonía visual total entre los protagonistas, el entorno y la decoración. Los invitados también se sumaron a esta estética relajada y romántica, creando una imagen de conjunto especialmente cuidada.