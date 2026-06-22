Berto González 22 JUN 2026 - 10:00h.

Carlos Lozano regresa a Telecinco como presentador de 'Amor o lo que surja' tras una larga trayectoria profesional que le llevó de las pasarelas de moda a programa míticos de la televisión

La nueva vida de Carlos Lozano: de 'Supervivientes' a trabajar 12 horas diarias en el campo

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Carlos Lozano vuelve a la pequeña pantalla. Tras proclamarse ganador de 'GH DÚO', el presentador regresa a Telecinco con 'Amor o lo que surja', un nuevo dating show con el que retoma una de las facetas que más alegrías le ha dado a lo largo de su carrera: presentar programas de entretenimiento.

Su regreso supone un nuevo capítulo en una trayectoria profesional que comenzó en el mundo de la moda y que, paso a paso, le llevó a convertirse en uno de los rostros más conocidos de la televisión en nuestro país durante las décadas de los noventa y los dos mil.

De las pasarelas internacionales a sus primeros pasos en televisión

Antes de convertirse en presentador, Carlos Lozano desarrolló una destacada carrera como modelo profesional. El presentador de 'Amor o lo que surja' comenzó trabajando para algunas de las firmas más importantes de la moda internacional, llegando a desfilar para marcas tan prestigiosas como Versace o Armani en ciudades clave de la industria como París, Milán y Nueva York.

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Aquella etapa le permitió adquirir una gran proyección internacional y familiarizarse con el mundo de la comunicación. Su salto al mundo audiovisual llegó a mediados de los años noventa. En 1994 dio sus primeros pasos en la interpretación en el teatro con la obra 'Los bellos durmientes', compartiendo cartel con Amparo Larrañaga. Sin embargo, su futuro profesional acabaría encontrándose frente a las cámaras de televisión.

La gran oportunidad llegó en 1996, cuando Telecinco confió en él para ponerse al frente de 'La ruleta de la fortuna', sustituyendo a Goyo González. Aquella experiencia marcó el inicio de una larga relación con la televisión y permitió que los espectadores comenzaran a familiarizarse con él. Poco después continuó ampliando experiencia en otros formatos, participando en distintos programas de televisión y en concursos que reforzaron su faceta como presentador en la pequeña pantalla.

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Durante los años siguientes trabajó en programas emitidos por Telemadrid, donde presentó formatos como '¡Hola mamá, soy yo!' y 'Adivina, adivinanza'. Paralelamente, también apareció en algunas series de televisión como 'Ada Madrina' e incluso llegó a realizar un pequeño cameo en una película dirigida por Pedro Almodóvar.

Concursos, realities y un premio TP de Oro al mejor presentador

El verdadero salto a la fama para Carlos Lozano llegó a finales de los años noventa. Entre 1999 y 2001 presentó 'El precio justo', uno de los concursos más recordados de la televisión en nuestro país, que ahora vuelve a estar presente en la parrilla de Telecinco presentado por Carlos Sobera. El formato alcanzó una enorme repercusión y convirtió al madrileño en uno de los presentadores más conocidos de la parrilla.

Fue precisamente durante aquella etapa cuando conoció a Mónica Hoyos, que trabajaba como azafata del programa y con quien iniciaría una relación sentimental que ocuparía durante años numerosas páginas del papel cuché

Tras el éxito del concurso, su carrera dio un nuevo salto cuando fue elegido para presentar 'Operación Triunfo'. Entre 2001 y 2004 estuvo al frente del fenómeno musical que revolucionó la televisión en España y que logró cifras de audiencia históricas. El programa se convirtió en un auténtico fenómeno social y terminó de situarlo entre los presentadores más influyentes de aquellos años. Su trabajo fue reconocido con el Premio TP de Oro al mejor presentador en 2001.

Después de aquella etapa continuó desarrollando proyectos tanto en España como en Perú, ampliando su experiencia profesional en diferentes formatos de entretenimiento. Sin embargo, con el paso de los años fue reduciendo su presencia en televisión hasta protagonizar un inesperado regreso gracias al auge de los realities.

En 2016 participó como concursante en 'GH VIP 4', donde logró llegar hasta la final y terminó ocupando la segunda posición. Su paso por el programa permitió que una nueva generación de espectadores redescubriera su perfil y que volviera a convertirse en un personaje habitual de la pequeña pantalla. A raíz de aquella experiencia recibió la propuesta para presentar 'Granjero busca esposa', un formato de Cuatro que supuso su vuelta a la conducción de programas.

Posteriormente continuó ligado al universo de los realities, participó en distintos programas y debates protagonizando numerosas tramas y polémicas relacionadas con su vida personal y sus relaciones con Miriam Saavedra y Mónica Hoyos. En 2019 aceptó el reto de participar en 'Supervivientes', donde protagonizó algunos de los momentos más comentados de la edición. Después de Honduras dejó la televisión, y hasta el momento, ha vivido en su casa de campo en la sierra de Madrid centrado en su vida rural y en sus proyectos personales que le han permitido disfrutar de una vida mucho más tranquila.

Ahora, tras ganar 'GH DÚO' y volver a situarse en primera línea mediática, Carlos Lozano afronta una nueva etapa profesional con 'Amor o lo que surja'. El formato supone su regreso como presentador en Telecinco y representa una oportunidad para reencontrarse con el público que le acompañó durante algunas de las etapas más exitosas de su vida.