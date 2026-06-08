Lorena Romera 08 JUN 2026 - 17:01h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se sincera sobre el bache que atraviesa en su proceso para volver a ser madre

Adara Molinero aclara en qué punto se encuentra su proceso de fertilidad tras descubrir sus problemas para ser madre con Vicente Romero

Compartir







Hace apenas unos días, Adara Molinero se sinceraba con sus seguidores sobre un tema muy íntimo y doloroso: las dificultades que está teniendo junto a su pareja, Vicente Romero, para cumplir su sueño de convertirse en padres. Ahora, la ganadora de 'GH VIP' ha recurrido a su perfil de Instagram para comunicar una noticia agridulce que confirma un nuevo bache en este proceso.

Esta actualización llega justo después de que la madrileña rompiera su silencio en '¡De Viernes!', donde conto que existían una serie de "incompatibilidades" con su pareja, junto al que le gustaría volver a ser madre. Poco después, a través de sus redes, la que se diera a conocer en 'Gran Hermano' actualizaba en qué punto se encontraba su proceso de fertilidad.

PUEDE INTERESARTE Cronología del noviazgo de Adara Molinero y Vicente Romero

Y es que hace unos días, la creadora de contenido tenía un retraso en su ciclo menstrual. Tal y como ella misma expresaba, esa falta en su periodo en otro momento habría supuesto un motivo de alegría de no ser conocedora de esos problemas reales que existen a la hora de quedarse embarazada, lo que la ha obligado a ponerse en manos de profesionales.

PUEDE INTERESARTE Adara Molinero y su novio anuncian que amplían la familia tras más de ocho meses de relación

Ahora, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha querido hacer partícipe a su comunidad de la noticia agridulce que ha recibido: "Ya me ha bajado la regla". La it-girl lo cuenta en una story tumbada desde su cama, reflejando el cansancio y el peso emocional de estos días. Una publicación que, aunque desvanece por el momento la ilusión de quedarse embarazada, también supone un punto de partida para seguir intentándolo en el próximo ciclo.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Es un tema muy privado, pero quiero ser natural", explicaba hace unos días a sus seguidores, detallando que tanto ella como Vicente Romero están realizándose diversas pruebas médicas para averiguar qué está fallando. Adara, que ya es madre de un niño fruto de su relación anterior con Hugo Sierra, no ha ocultado que este nuevo camino de la mano de su chico está siendo un proceso largo, lleno de incertidumbres y de un gran desgaste psicológico.