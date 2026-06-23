Lorena Romera 23 JUN 2026 - 17:14h.

El italiano ha explicado cómo se encuentran tras la hemorragia de la canaria y verse obligados a cancelar su viaje

Marta Peñate acude al hospital de urgencia tras sufrir una hemorragia interna por su embarazo ectópico

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El último revés de salud en el proceso de maternidad de Marta Peñate ha obligado a la pareja a tomar una dolorosa decisión. Tras sufrir una grave hemorragia a causa de su embarazo ectópico cornual, la exconcursante de 'Supervivientes' se vio obligada a suspender su viaje a Italia. Ahora ha sido Tony Spina el que ha roto su silencio y ha explicado cómo se encuentran tras este duro varapalo. Además, durante sus vacaciones a la Costa Amalfitana iban a acudir a la boda de su primo, que es como un hermano para él.

Tras lo ocurrido y el tremendo susto que se llevaron, por el que tuvieron que acudir rápidamente a urgencias, el italiano ha reaparecido en sus historias de Instagram para desahogarse. Para el exconcursante de 'GH VIP' no eran unas vacaciones cualquiera que se puedan posponer sin más, ya que coincidía con una fecha sumamente importante para su entorno más cercano: el enlace de su primo.

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"Muchos decís que las vacaciones las podemos coger más adelante, y sí, es verdad, las podemos coger más adelante. Lo que pasa que es la boda de mi primo, que para mí es como mi hermano", ha revelado. Por otro lado, a la tristeza de no poder acompañar a su primo en su gran día se le suma la complicada agenda laboral del televisivo.

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"Además, son prácticamente mis únicas vacaciones, porque más adelante por temas de trabajo... no me puedo mover", ha confesado, resignándose a lo que les ha tocado vivir. "Sin vacaciones, pero juntos", escribe Tony Spina junto a una imagen en la que aparece dándole un tierno beso en la mejilla a su chica.

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Aunque no pueden negar la "bajona tan grande" que sienten, la pareja está haciendo alarde una vez más de cómo juntos superan cualquier bache, demostrando que su mayor fortaleza sigue siendo el apoyo incondicional que se dan el uno al otro en los momentos más difíciles. "Lo primero es que Marta se recupere y ya veremos", ha concluido el italiano en estas publicaciones en las que se ha pronunciado por primera vez tras la última hora de salud de Marta Peñate.