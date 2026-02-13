Inma Campano reaparece con el corazón roto tras su dura pérdida: "Despertar es difícil"

Natalia Sette 13 FEB 2026 - 17:23h.

Inma Campano muestra su cambio físico tras engordar 15 kilos y responde a las críticas

Inma Campano reaparece ante sus seguidores en uno de los momentos más duros de su vida. Tras la pérdida de Luna , su perra y compañera inseparable, la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ ha vuelto a pronunciarse con el corazón completamente roto. Queriendo mostrar la realidad, la influencer comparte en ‘reel’ de sus primeros días de duelo.

“Nadie te enseña a que la casa se siente vacía. Demasiado ordenada. Demasiado silenciosa. Todavía a veces miro hacia tu camita como si fueras a aparecer o estuvieras ahí”, ha comenzado escribiendo la andaluza. En el vídeo que acompaña estas palabras, se la ve recogiendo los objetos de Luna: sus medicamentos, el gotero, la cama …

Acogiéndose a sus valores y principios, Inma ha querido darles un destino solidario a todas esas cosas. Haciendo un esfuerzo enorme, las ha llevado a donar, un gesto que sus seguidores han valorado mucho. Además, en ese mismo día, la creadora de contenido ha llevado a su gatita al veterinario, explicando que ahora necesita centrarse “en los que están aquí todavía”, intentando seguir adelante sin olvidar.

El duelo, sin embargo, no es lineal. Inma confiesa que Luna sigue muy presente en sus sueños. “Te veo en sueños. Ahí sigues corriendo, respirando, mirándome como siempre. Y por unos segundos… todo vuelve a estar bien”, ha compartido con total honestidad. “Despertar es difícil. Pero si algo tengo claro es que el amor no desaparece. No entiende de tiempo, ni de distancia, ni de años”, ha reflexionado.

La influencer habla sobre cómo el vínculo con su perra no se ha roto con la muerte. “El amor no se mide en presencia. Se queda. Se transforma. Y aunque la casa se sienta vacía, mi corazón sigue lleno de ti”, ha terminado concluyendo.

El bonito detalle que ha recibido Inma Campano en medio de esta complicada situación

En mitad de este proceso tan doloroso, Inma ha recibido un detalle especial que la ha emocionado profundamente. A través de sus stories ha mostrado un ramo de flores acompañado de una carta enviada por sus amigas. “Me acaba de llegar esto. Os quiero de corazón y gracias por vuestra paciencia conmigo”, ha escrito agradecida.

Inma Campano atraviesa uno de los duelos más difíciles de su vida, pero aún está intentado seguir adelante. La influencer se está centrando en cuidar a las mascotas que tiene que todavía necesitan de ella sin olvidar a su pequeña Luna. Todos sus videos están llenos de comentarios de amor y apoyo de sus seguidores que hacen este duelo algo más fácil.