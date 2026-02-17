Inma Campano toma una drástica decisión tras la muerte de Luna

Rocío Molina 17 FEB 2026 - 17:50h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' da un paso importante tras sufrir la pérdida más dolorosa

Inma Campano comparte una desgarradora carta tras la muerte de su perra Luna

Inma Campano atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida tras la muerte de Luna. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha estado al lado de su fiel compañera en todo momento y la ha cuidado hasta el extremo. Sin embargo, la sevillana ha tomado una drástica decisión para enfrentar esta pérdida tan dolorosa y que le ha dejado vacía y sin ganas de nada.

Según ha explicado la influencer de 34 años a través de sus historias de Instagram, esta no encuentra ningún consuelo y ha preferido estar desaparecida y desconectada de todo para darse su tiempo. Y, aunque es demasiado pronto, Inma Campano ha reaparecido en sus redes y ha tranquilizado a sus seguidores.

Ahora mismo ha confesado que le cuesta salir de casa o ver los sitios en los que antes estaba Luna, pero la que fuera también concursante de 'En busca del Nirvana' ha tomado una determinación que se ha animado a compartir. La creadora de contenido ha explicado en sus historias de Instagram que todo el proceso final fue muy duro del último adiós a Luna. Ella misma decidió que su fiel amiga "durmiera" en casa antes de trasladarla directamente para la cremación.

Y, aunque no se hubiera imaginado nunca el llegar a esto, la exparticipante de 'LIDLT' ha contado que Luna sigue a su lado. "La tengo en casa conmigo", ha expresado, mostrando el "nuevo rincón", que es una especie de altar en memoria de Luna. En él se pueden ver varias fotografías de la perra, una vela, un rosario y un cuadro con las huellas de su mascota.

"Ojalá no tuviera que existir, pero aquí sigo hablándote cada día", ha escrito la sevillana acerca de este paso que ha dado y que no es el único en estos días. El haber cuidado hasta el final a su perra y que todo su mundo girara en torno a ella, le ha hecho descuidar su alimentación y sus hábitos. "He cogido 15 kilos", admitía recientemente con toda naturalidad.

Sin ganas, pero obligándose a ello, Inma Campano ha dado un importante paso. Va a tratar de volver a su rutina de crear contenidos, de hacer la compra con calma y de volver al gimnasio, tal como ha mostrado a sus seguidores en su perfil oficial de Instagram.

"No vamos a esperar a tener ganas. Me ha costado muchísimo este paso. Vamos a crear disciplina y rutina juntas. Porque muchas veces nos hemos abandonado. Por mil razones. Pero ya está. Empezamos otra vez", ha escrito junto a un vídeo en el que comienza con esta nueva etapa para recolocarse por dentro.