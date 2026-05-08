Inma Campano amplía su familia tras el fallecimiento de Luna

Natalia Sette 08 MAY 2026 - 18:27h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha tomado una decisión que le genera muchas dudas y a la vez mucha emoción

Inma Campano se sincera sobre su bajada de peso tras haber engordado 15 kilos: el antes y después

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Inma Campano ha pasado una época muy complicada con la desaparición de su agaporni Covi y el fallecimiento de su fiel compañera , Luna. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha compartida ahora una decisión que ha tomado que le genera muchas dudas y a la vez mucha emoción. La influencer da la bienvenida a un nuevo miembro en la familia.

La sevillana de 29 años aún arrastra el dolor de pérdidas anteriores que han dejado una huella imborrable en su día a día. Según ha confesado recientemente, la desaparición de una de sus aves es una herida que no logra cerrar. “Hace nueve meses perdí a Covi, pareja de Ranita, y he estado meses día y noche buscándolo”, ha comenzado explicando. “No hay día que llore por mi pájaro y el problema es que Ranita también lo echa mucho de menos”, ha explicado en referencia a su otra agaporni.

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La situación de Ranita es especialmente preocupante para la influencer, ya que el ave no solo sufre la ausencia de su compañero, sino que atraviesa un bache de salud importante. “Está malito del hígado, todos los demás tienen su pareja y está solo”, ha señalado Inma, quien siente que la soledad está afectando seriamente al animal.

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La oportunidad de cambiar esto surgió de forma inesperada cuando una chica le escribió avisándole de que un chico se había encontrado un pájaro muy parecido al desaparecido Covi. Aunque finalmente se confirmó que no era su ave perdida, el joven le ofreció quedárselo al saber lo bien que ella los cuida.

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Ante este ofrecimiento, Inma se debatió entre el deseo de ayudar y la carga de trabajo que ya soporta. “Voy a acoger a este pajarito. No sé si será buena idea”, comunicaba a sus seguidores, consciente de que ya tiene cinco pájaros a su cargo, muchos de ellos enfermos. Sus ganas de darle una pareja a Ranita y de cuidar bien del nuevo agaporni le ganaron y acudió a recoger al nuevo miembro, que presentó al resto de su "familia" plumífera.

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Sin embargo, el estado del pequeño animal ha encendido de nuevo sus alarmas. “Cómo veis está muy delgadito y con las defensas muy bajas. A saber cómo ha estado”, ha contado con preocupación. De momento lo mantiene en cuarentena por su salud y la del resto de sus pájaros. “Después volveré al veterinario para que le den el visto bueno y empezar a juntarlos”, ha concluido.

A pesar de la dificultad que le va a suponer tener otro animal a su cargo, la creadora de contenido no puede estar más contenta con el nuevo miembro de la familia.