Lidia González 25 JUN 2026 - 13:00h.

La concursante de ‘Supervivientes’ desvela los detalles del episodio en el que intentó conocer a la cantante

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Almudena Porras ha acudido a un evento que lleva mucho tiempo esperando y que no podía hacerle más ilusión. Después de reaparecer con Borja Silva tras la crisis que han vivido, la que fuera participante de ‘Supervivientes’ cuenta cómo vivió el concierto de Aitana. La influncer desvela todos los detalles al respecto y confiesa una impactante anécdota. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha confesado que, durante su estancia en Honduras, no podía parar de pensar en este concierto y en la posibilidad de perdérselo. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que se ha defendido de las críticas por su conflicto con Claudia Chacón, no ha escondido lo fiel seguidora que es de la catalana y ha compartido cómo fue la experiencia desde dentro. La influencer desvela los detalles del episodio en el que intentó conocer a la cantante durante su concierto: “Le pregunté al de seguridad si me podía hacer una foto con ella”.

Almudena Porras reflexiona sobre lo exigente que es consigo misma

Almudena Porras ha tenido una charla repleta de confesiones junto a sus primas, en la que ha sacado a la luz algunos aspectos sobre los que ha pensado mucho. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ reflexiona sobre lo exigente que es consigo misma. La creadora de contenido, más honesta que nunca, habla sobre este tema y confiesa cómo se siente al respecto: “No se puede ser perfecta”. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha dicho, en exclusiva, para Mediaset Infinity!