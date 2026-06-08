Lidia González 08 JUN 2026 - 09:00h.

La concursante de ‘Supervivientes’ desvela las consecuencias que arrastra desde su paso por Honduras

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Almudena Porras vuelve a su canal de mtmad con muchas ganas de contarles a sus seguidores todo lo que ha vivido en su aventura en Honduras y resolver una de sus grandes curiosidades. Después de sincerarse sobre haber convivido con Borja Silva y Darío Linero, la influencer muestra las grandes secuelas físicas que sufre tras ‘Supervivientes’. La andaluza llega a España con la energía completamente renovada, pero se está enfrentando a algunas cosas que la tienen preocupada, como su gran caída de pelo o las marcas que tiene en la piel. ¡No te pierdas lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

Tras 71 días en Honduras, la creadora de contenido asegura que está experimentando una serie de secuelas debido a esta experiencia tan extrema. Así como ya lo hacía su compañera, Teresa Seco, la andaluza enseña las marcas que le han salido en la cara, algo que arrastra desde su estancia en República Dominicana.

Sin embargo, hay un factor que tiene muy preocupada y que ha querido poner sobre la mesa. “Se me ponen los pelos de punta”, asegura la creadora de contenido mientras habla de esta situación que está viviendo. Almudena Porras explica la gran cantidad de pelo que está perdiendo desde que regresó de Honduras y confiesa el límite al que ha llegado: “Me da hasta miedo peinarme”.

Pero la creadora de contenido no se ha quedado ahí y ha dado un paso más a la hora de hablar de los cambios que está experimentando su cuerpo tras su paso por ‘Supervivientes’. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ explica lo que le ha dicho el médico respecto a su periodo y enseña las marcas que tiene como consecuencia de los juegos en los que ha participado dentro del reality. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha dicho, en exclusiva, para Mediaset Infinity!