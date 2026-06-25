Lidia González 25 JUN 2026 - 09:00h.

La concursante de ‘Supervivientes’ reflexiona sobre un aspecto de su vida que tiene que cambiar

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Almudena Porras se sienta frente a las cámaras de mtmad para abrirse en canal como nunca y hacer una profunda reflexión sobre algunos aspectos de su vida. Después de reencontrarse con Sandra Barrios y hablar sobre su relación con Juanpi Vega, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ se sincera sobre lo crítica que es consigo misma. La influencer se muestra más transparente que nunca para hablar al respecto y no oculta cómo se siente. ¡Dale al play y no te pierdas lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

Durante su paso por el reality más extremo de la televisión, la creadora de contenido ha tenido mucho tiempo para reflexionar sobre algunos aspectos. Ahora que ha vuelto a España, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla del aprendizaje que se ha llevado de esta experiencia y hace una contundente afirmación: “No se puede ser perfecta”.

La creadora de contenido, que se ha refugiado con uno de sus “planes favoritos” en mitad de este momento que está viviendo, ha confesado uno de los aspectos de su vida que tiene que cambiar. Bajo la atenta mirada de sus primas, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ asegura: “Me lo tengo que meter en la cabeza”. ¡Dale al play y descubre todo lo que piensa al respecto, en exclusiva, ya disponible en Mediaset Infinity!