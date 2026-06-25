Anita Williams publica las pruebas con las que demuestra que su canción no está hecha con IA

Natalia Sette 25 JUN 2026 - 16:28h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' estalla contra todos aquellos que la acusan de haber hecho su canción con inteligencia artificial

Anita Williams luce un espectacular vestido de su marca: con pedrería y por 200€ en rebajas

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Anita Williams se ha convertido en el centro de todas las miradas tras su inesperado y sorprendente debut en la industria musical. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha lanzado ‘Mala fama’, un primer single repleto de potentes indirectas . Sin embargo, la gran ilusión de la influencer se ha visto empañada por aquellos que aseguran que la canción está hecha con IA. Cansada de las críticas, ha publicado las pruebas que demuestran que la hizo ella.

Esta nueva polémica surge a raíz de que multitud de creadores de contenido hayan comenzado a inundar las redes sociales con vídeos en los que aseguran que la canción no está cantada por ella y que ha sido recreada mediante herramientas de inteligencia artificial. Cansada de los persistentes rumores que ponen en duda su talento, la catalana ha decidido dar un golpe sobre la mesa para defender la autenticidad de su proyecto.

“Ahora es todo IA, la cuestión es criticar todo lo que haga la gente. Ya no vale la pena ni hacer las cosas con ilusión”, ha comenzado diciendo indignada. Para zanjar las especulaciones de raíz, la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha acompañado sus declaraciones con una prueba irrefutable: una captura de pantalla de su galería de imágenes en la que se aprecian decenas de vídeos que documentan su proceso de creación de la canción.

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En los archivos se la puede ver trabajando duro dentro del estudio, ensayando al piano y concentrada delante del micrófono de grabación. Con estas imágenes, Anita ha querido dejar claro que su faceta como artista lleva años desarrollándose: “Llevo escribiendo desde que tengo 14 años y tengo más temas grabados los cuales jamás he sacado porque, aparte de que lo que escribo son mis sentimientos y mi vida, y son fuertes”, ha revelado.

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La artista ha dejado claro que el miedo a ser criticada de las redes ha sido el principal freno para no haber compartido antes su música. “No las he sacado porque luego gente como este tipo, sin saber, devalúa el trabajo de años en 1 minuto y medio de video”, ha sentenciado con dureza

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Pese al mal trago, Anita Williams se niega a que le amarguen su debut y ha cerrado sus declaraciones con contundencia: “Venga un besito y CON DIOS”. Con esto, la influencer espera frenar todo tipo de especulaciones sobre quién ha hecho ‘Mala fama’ y que no se la siga cuestionando.