Natalia Sette 25 JUN 2026 - 12:45h.

La hija de Paz Padilla se prueba su vestido de novia a dos meses de su boda con Mario Cristóbal

Anna Ferrer Padilla desvela quién la llevará al altar en su boda con Mario Cristóbal

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Anna Ferrer Padilla se encuentra en una auténtica montaña rusa de emociones en la cuenta atrás para darle el 'sí, quiero' a Mario Cristóbal. Tras convertirse en el centro de todas las miradas por su sonada maratón de despedidas de soltera, la hija de Paz Padilla ha decidido hacer oídos sordos a la polémica para centrarse en lo que queda por hacer, cómo probarse su vestido de novia.

A través de sus ‘stories’ de Instagram, la influencer ha querido compartir con su fiel comunidad el importantísimo y crucial paso que ha dado. Desbordada por la ilusión y los nervios propios de una futura novia, Anna ha revelado que ha acudido a una cita clave para el gran día. “Voy a mi penúltima prueba de mi segundo vestido de novia”, ha anunciado entusiasmada.

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Anna lucirá más de un diseño durante las celebraciones de su boda, uno para la ceremonia y otro para la gran fiesta que está organizando. La sesión ha superado con creces todas las expectativas de la empresaria, quien ha reaparecido ante las cámaras completamente emocionada y con una sonrisa de oreja a oreja nada más abandonar el establecimiento.

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“Pf acabo de salir de la prueba y estoy tan taaaaaan contenta”, ha confesado de lo más sincera. Aunque lógicamente no ha querido mostrar ninguna imagen del diseño para mantener el misterio hasta el momento de caminar hacia el altar, Anna ha dejado claro que el resultado final es exactamente lo que siempre había soñado: “No me puede gustar más el vestido!!!!!!!!!!”, ha dicho emocionada.

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Con esta cita superada con éxito, la creación de su segundo vestido entra ya en su fase definitiva a las puertas de la recta final del verano. Según ha explicado la propia Anna, ya no habrá más pruebas hasta que la fecha del enlace esté prácticamente encima: “La siguiente prueba ya será en Septiembre antes de la boda”, ha terminado diciendo.