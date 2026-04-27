Rocío Molina 27 ABR 2026 - 08:00h.

La hija de Paz Padilla explica lo que va a incluir en su boda y que está inspirado en las comedias románticas más famosas

La emoción de Paz Padilla al ver a su hija Anna Ferrer aparecer por sorpresa en su firma de libros en Barcelona

Compartir







Anna Ferrer Padilla sigue inmersa en los preparativos para su boda con Mario Cristóbal. La hija de Paz Padilla tiene muchas ideas claras y después de saber que llevará varios vestidos de novia hechos por diseñadoras españolas, la influencer de 29 años ha confesado que va a incluir para su gran día unos "topicazos" y "cursiladas" a las que no se resiste.

El haberse criado en la década de los noventa y ser una declarada fan de las comedias románticas le ha hecho sentir una "necesidad" a Anna Ferrer Padilla para ese día en el que dará el 'sí, quiero' a su prometido. Hay una serie de rituales, clichés o "topicazos", "cursiladas" de los que no se quiere privar, tal como ha contado a sus seguidores.

PUEDE INTERESARTE Así es el dormitorio principal de Anna Ferrer Padilla de su casa en el centro de Madrid, con vestidor y baño integrado

"Mi niña interior lo necesita", ha advertido la influencer sin importarle el sentirse juzgada. Y entre esos tópicos que planea incluir en su boda, Anna Ferrer Padilla ha dicho que el primero es el "especial momento del First Look". O lo que es lo mismo y ella ha aclarado que es ese instante en el que los novios están solos y se ven cómo van vestidos para ese gran día.

Una escena de película que la hija de Anna Ferrer Padilla no va a poder recrear de manera literal porque ella quiere hacer su llegada al altar, pero que pretende ubicar cuando se cambie a su segundo vestido de novia y esté junto a Mario Cristóbal a solas. "Quiero que tengamos ese minuto para nosotros, que estemos solos los dos", ha desvelado.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Pienso que va a ser un día, una vez en mi vida y quiero hacerlo todo, exprimirlo al doscientos por ciento", Anna Ferrer Padilla

Otra tradición a la que no va a renunciar y tiene claro Anna Ferrer Padilla es el momento de lanzar el ramo, imaginando con humor ese instante en el que sus amigas estarán "peleándose" por él, aunque sea el tópico que más le cuesta encajar en la escaleta que está montando.

La hija de Paz Padilla también ha confirmado que seguirá la famosa regla de "llevar algo prestado, algo azul y algo viejo" porque es algo que tiene grabado a fuego de algunas películas que ha visto como 'Guerra de novias' o '27 vestidos'.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Y entre todas esas inspiraciones que le ha dejado el cine romántico, la influencer está dispuesta a renunciar a uno de esos "topicazos" porque cree que es "mucho jaleo", pero lo adaptará a su estilo. Anna Ferrer Padilla descarta la idea de tener damas de honor vestidas iguales, pero quiere tener a sus amigas junto a ella en el momento de vestirse. "Todas en pijamita y que me vean salir vestida de novia", ha dicho emocionada imaginándose ya cómo será este momento.

Para ella, el ser un evento único y que no se repetirá más le hace el querer pecar de más a quedarse con las ganas de hacer algo. "Quiero todo, exprimirlo al doscientos por ciento y yo me conozco y sé que tengo muchísimo FOMO", ha explicado acerca de por qué no va a escatimar nada para sentirse ese día como en un cuento de hadas.