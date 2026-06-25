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José Manuel Saborido -hermano de Susana Saborido, mujer de Joaquín Sánchez- ha sido detenido en Sevilla por presuntamente "agredir y maltratar verbalmente" a su pareja. Según hemos podido saber desde el programa 'El tiempo justo', Nadine habría sido víctima de esta supuesta agresión en su propia casa.

Así lo explica la reportera María López, que relata que el suceso se habría producido primero en la puerta y luego, en el interior del domicilio. Saborido ha pasado la noche "detenido" tras la supuesta agresión, a la espera de conocer qué decisión toma el Juzgado De Violencia Sobre la Mujer de Sevilla.

Un "ataque de celos", el detonante de la presunta agresión

El periodista del programa de Telecinco Álex Álvarez ha podido hablar con Nadine, la mujer del cuñado de Joaquín. "Se le detiene por una llamada que hace Nadine al 112, donde denuncia que su marido le amenaza verbalmente", narra Álvarez.

Según la versión de la supuesta víctima de la agresión, Saborido habría "sacado un martillo de la casa" y le habría dicho que tuviese "cuidado". El origen de todo, siempre citando las mismas fuentes, se encontraría en "un ataque de celos".

En el pasado mes de abril, los hijos de Nadine y José Manuel Saborido vieron cómo su padre estaba "intimando" con otra mujer dentro de la casa, según cuenta la mujer. "Deciden vivir por separado hasta que ayer estalló todo", explica Álvarez en base a la conversación con Nadine.