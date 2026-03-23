Melodie Peñalver enseña la fachada de la impresionante casa que está construyendo

Natalia Sette 23 MAR 2026 - 08:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela por fin cómo será la casa de sus sueños por fuera

Melodie Peñalver muestra las graves secuelas que le dejaron en un procedimiento estético

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Hace unas semanas, Melodie Peñalver anunció un cambio radical en su vida: abandonaba la que había sido su hogar durante 10 años. Aunque le dio mucha nostalgia, el motivo no pudo ser mejor. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se compró un terreno para construirse su propia casa. Ahora, enseña, por primera vez, impresionante la fachada.

Tras aclarar el motivo de su desaparición de redes sociales, la influencer ha compartido una buena noticia con todos sus seguidores: ya sabe cómo será su fachada. La influencer ha subido a su perfil de Instagram una captura de pantalla de un grupo que tiene que se llama ‘Vivienda’ dónde han pasado las esperadas fotos.

“Ya tenemos el render de lo que va a ser por fuera!!!!!!!”, ha escrito muy ilusionada. En las imágenes se observa una casa impresionante, con un césped en la entrada y una enorme piscina en la parte trasera. Además, Melodie ha dado otros detalles sobre el que será el futuro hogar de sus sueños.

“Ya os adelanto que solo va a tener una planta, que la fachada va a ser gris oscura combinada con "madera" oscura y tonos muy cálidos”, ha desvelado. Unos colores que pegan mucho con la estética elegante y atrevida tan característica en ella.

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La expareja de Cristian Pérez también ha querido explicar por qué no ha querido hacer su casa en varias plantas. La realidad es muy sencilla: ya estuvo viviendo en una casa con varias plantas y no le gustó. “Hace dos años estuve unos meses viviendo en una casa de tres plantas y ahí dije que el día que me hiciera una casa, no quería ni una escalera más”, ha explicado abiertamente.

Por suerte, al haber comprado un terreno grande, es posible hacer la casa con todas las habitaciones que desea en una sola planta. “Quedan muy bonitas visualmente pero no son para mi en este caso había terreno y se ha podido todo en una planta”, ha terminado diciendo muy feliz.

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Con este gran avance, lo único que desea Melodie es que el proceso de construcción sea rápido para poder disfrutar cuanto antes de su vivienda. En teoría, su hogar estará terminado para verano. Con la increíble piscina que quiere construir, la influencer aprovechará la época más calurosa del año como nunca antes. Sus seguidores esperan que siga compartiendo todo el proceso para ir viendo los resultados.