Así es el increíble salón de Verdeliss: con zona de juegos para sus hijos

Natalia Sette 17 MAR 2026 - 15:56h.

La exconcursante de 'GH VIP' enseña un rincón muy especial de su casa, un espacio diseñado exclusivamente para sus ocho hijos

Verdeliss da su opinión más sincera sobre los combates de ‘La Velada del año VI’

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Verdeliss ha vuelto a conquistar a sus seguidores con una de las estancias de su hogar . La creadora de contenido ha compartido una imagen de su salón familiar, dejando ver uno de los rincones más importantes de su hogar: un espacio amplio, luminoso y con zona de juego para sus hijos.

Tras aclarar si quiere tener más hijos , la influencer ha querido mostrar un espacio centrado en el disfrute de toda su familia. A través de sus redes sociales, ha publicado una fotografía en la que se aprecia la enorme entrada de luz natural que inunda la estancia, acompañada de un sencillo mensaje: “Ese sol… es medicina”.

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El salón de Verdeliss destaca precisamente por esa sensación de calidez y armonía. La luz natural se convierte en la gran protagonista, entrando por los ventanales y creando un ambiente acogedor. En la imagen también se puede apreciar cómo la estancia está pensada no solo como un lugar de descanso, sino como un punto de encuentro familiar.

Fiel a su estilo de vida, la influencer ha adaptado su hogar a las necesidades de sus hijos. El salón cuenta con una zona de juegos integrada, donde los más pequeños pueden disfrutar en su tiempo libre. Lejos de buscar una estética perfecta, Verdeliss apuesta por un hogar práctico y lleno de vida.

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Cada rincón transmite esa sensación de hogar real, donde el día a día con ocho hijos marca la organización de los espacios. Junto a la imagen, la influencer también ha querido compartir cómo planea pasar el día. “Domingo de casita, juegos y familia”, ha escrito.

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En el centro de la habitación hay una alfombra amplia en tonos neutros sobre la que se sitúan varios elementos pensados para los más pequeños: una pequeña cama elástica circular, una tienda de juegos con forma de tipi en tonos suaves y un cojín mullido en el suelo.

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A lo largo de una de las paredes se ven estanterías bajas blancas llenas de juguetes educativos, libros y piezas de colores. Los juguetes están organizados de forma accesible para que los niños puedan utilizarlos con facilidad. También destaca un sillón de mimbre con cojín claro que puede servir como rincón de lectura o descanso.

En el techo cuelga una lámpara de diseño moderno en color oscuro que contrasta con el resto de elementos. Es un espacio pensado para niños, pero con una decoración muy cuidada, minimalista y armoniosa, donde predominan los materiales naturales y los tonos suaves.